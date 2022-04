El caso de las conversaciones entre Gerard Piqué y el presidente de la RFEF, Luis Rubiales sigue generando secuelas. Continúan surgiendo reaciones a toda la polémica por los audios y ahora ha sido Xavi Hernández quien ha salido a hablar del tema. El entrenador de Barcelona no mostró gran preocupación por la polémica en torno a su jugador.

El Confidencial continúa revelando fragmentos de las conversaciones entre Luis Rubiales y Gerard Piqué. Luego de que salieran a la luz las charlas por la distribución de las ganancias de la Supercopa de España, se revelaron nuevos audios que implican a Lionel Messi, Sergio Ramos y la particiáción del central azulgrana con la selección española.

Xavi Hernández atendió a los medios de comunicación este miércoles 20 de abril, en la previa del encuentro de FC Barcelona ante Real Sociedad. Como era de esperar, las preguntas sobre el escándalo que rodea a su capitán saltaron a la mesa.

Palabras de Xavi Hernández

Xavi Hernández no mostró ninguna preocupación por el escándalo de los audios. El DT aseguró que este tipo de situaciones estimulan el juego del zaguero central. "Del tema extradeportivo está bien. Él es así. Le gusta estar en boca de la gente. Somos antagonistas. Yo prefiero ser más prudente, él no lo es tanto. Pero este es Piqué. Si estuviese distraído, soy el primero que le avisaría. Pero esto le da gasolina, es como una droga. Le da adrenalina".

El entrenador aseguró que no hubo problemas con el jugador por su transmisión en directo tras el tropiezo con Cádiz. "Para nada. Me molesta que no estén centrados en el trabajo. Que no lo den todo en el partido. Pero es Gerard, lo conozco bien. Sé gestionarlo, él se gestiona bien. Y yo creo que hasta le va bien para competir. Él necesita estos estímulos para competir mejor. No tengo un problema con él".