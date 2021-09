Donny Van de Beek ha generado algo de polémica en las redes sociales a causa de la entrevista concedida con Rio Ferdinand en su podcast, FIVE. La leyenda de Manchester United puso al neerlandés a elegir a sus 5 jugadores predilectos para los partidillos de los entrenamientos y dejó por fuera a la incorporación estelar del mercado, Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ha sido la incorporación bomba del mercado de pases de Manchester United. El club inglés firmó a la estrella luego de llegar a un acuerdo con Juventus por 15 millones de euros más bonificaciones. Ahora CR7 volverá a Old Trafford, pero sus 5 Balones de Oro parecen no ser suficientes para entrar en el equipo de Donny Van de Beek.

Cristiano fuera del equipo ideal

El exjugador inglés pidió a Van de Beek los 5 nombres para el equipo ideal para partidillos. "Es una buena pregunta, ¿eh? Creo que elegiría a Raphael Varane y a Juan Mata. Soy un gran admirador suyo. Bueno, también tienes que elegir a Bruno Fernandes, ¿no? Marca un montón de goles y da muchísimas asistencias. Y para acompañarle yo creo que elegiría a Nemanja Matic y a Luke Shaw. Es un equipo ganador. Tenemos tantos jugadores que tengo que tomar decisiones tácticas. Los mejores jugadores no siempre ganan, los mejores equipos sí".

Rio Ferdinand aprovechó para tocar un tema delicado para el holandés. Bien es sabido que su primera temporada con Manchester United no salió como se esperaba. El exjugador de Ajax a penas y vio minutos de juego. En lo que va de temporada 2021-2022 no ha tocado el césped en partidos oficiales.

Fuente: Getty

Tal y como lo había adelantado su agente días atrás, Donny Van de Beek afirmó que el mismo Ole Gunnar Solskjaer le dio buenas señas de cara a esta temporada con respecto a su protagonismo en el equipo. "He hablado sobre este tema con el entrenador y con el club y fueron muy claros de que querían que me quedara. El entrenador fue muy positivo conmigo: 'Te necesito y quiero que te quedes'. Tengo que confiar en él. Si no me necesitara, me habría dejado ir. Creo que tiene planes para mí".