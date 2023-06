Bélgica vs. Austria EN VIVO – Eliminatorias Eurocopa 2024: Dónde verlo, árbitro, minuto a minuto y alineaciones

Pasamos hacia un gran encuentro que posee las Eliminatorias Eurocopa 2024 dentro de la tercera jornada, en este caso con Bélgica enfrentándose contra Austria en el Grupo F.

El duelo será HOY, sábado 17 de junio, desde el Estadio Rey Balduino de Bruselas teniendo arbitraje de Jerome Brisard (Francia), además de la transmisión EN VIVO para Sudamérica y Centroamérica de Star+.

Dentro de la parte local, los “Diablos Rojos” ya quedaron por primera vez libre en la zona sabiendo que son dos las veces que eso puede ocurrir, a lo que en marzo completaron su tira de encuentros superando 3-2 a Alemania por un amistoso. Es por ello que actualmente los comandados por el italiano Domenico Tedesco se encargaron de ganar en el estreno del certamen ante Suecia por 3-0, sumando tres unidades.

Situándose en la realidad visitante, con “Das Team” que tuvo un inicio completamente ideal al imponerse en los dos partidos del comienzo, goleando 4-1 al Azerbaiyán y 2-1 sobre Estonia. En este caso, es el alemán Ralf Rangnick quien ocupa el cargo de entrenador para así situar al país en el primer lugar, sumando seis puntos en completa soledad.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Bélgica vs. Austria por las Eliminatorias Eurocopa 2024?

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Bélgica vs. Austria contará con la transmisión de Star+ para Sudamérica y Centroamérica. Además de que ViX+ lo emitirá en Estados Unidos y UEFA TV hacia España.

Horarios y canales de TV

Argentina: 15:45 horas por ESPN

Bolivia: 14:45 horas por ESPN

Brasil: 15:45 horas por ESPN

Chile: 14:45 horas por ESPN

Colombia: 13:45 horas por ESPN

Ecuador: 13:45 horas por ESPN

España: 20:45 horas sin TV, solo ONLINE

Estados Unidos: 11:45 horas PT y 14:45 horas ET sin TV, solo ONLINE

México: 12:45 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 14:45 horas por ESPN

Perú: 13:45 horas por ESPN

Uruguay: 15:45 horas por ESPN

Venezuela: 14:45 horas por ESPN

Alineaciones sin confirmar de Bélgica y Austria

Bélgica

Thibaut Courtois; Timoty Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen, Arthur Theate; Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Yannick Carrasco; Dodi Lukebakio, Romelu Lukaku y Leandro Trossard. DT: Domenico Tedesco.

Austria

Heinz Lindner; Phillip Mwene, Stefan Posch, Kevin Danso, Flavius Daniliuc, Konrad Laimer; Dejan Ljubicic, Christoph Baumgartner; Nicolas Seiwald, Patrick Wimmer y Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.

MINUTO a MINUTO de Austria y Bélgica

Así está la tabla de posiciones del Grupo F, previo al partido de los “Diablos Rojos” y “Das Team”