El gran final de temporada de Manchester City ya tiene un trofeo asegurado para sus vitrinas. Este sábado se confirmó su título de Premier League tras la derrota de Arsenal a manos de Nottingham Forest. Los Citizens tuvieron su primer festejo en Etihad Stadium con la presencia de múltiples jugadores, cuerpo técnico y personal de la institución. Sin embargo, a todos les llamó la atención la ausencia de Erling Haaland.

“¿Dónde está Haaland?“, fue la pregunta que se generó en redes sociales al ver los festejos de los jugadores de Manchester City, pero sin contar con la presencia del noruego. Los videos y las imágenes de lo que fue el momento exacto tras concretarse la derrota de los Gunners, mostraron a una gran cantidad de jugadores, pero con varios ausentes.

Haaland destacó entre los que no estaba presente en Etihad Stadium para seguir de cerca las acciones del partido de Arsenal. Tampoco estuvieron otros jugadores como Ederson o Kevin de Bruyne, a diferencia de figuras como Jack Grealish, Phil Foden y Julián Álvarez, que dijeron presente y formaron parte de los festejos.

Haaland apareció en redes sociales

El noruego de 22 años, sin embargo, estuvo atento a las acciones del Nottingham Forest vs. Arsenal. Luego de terminado el partido, publicó en todos sus perfiles de redes sociales el siguiente mensaje: “Always give your best. Always believe. It pays off. C’MON CITY! (“Siempre da lo mejor de ti. Siempre creer. Vale la pena. ¡VAMOS CITY!”)“.

Es la única manifestación que hizo Haaland sobre el título de Manchester City, algo que sorprendió a sus seguidores y fanáticos. Su ausencia este sábado en Etihad Stadium no pasó desapercibida, aunque todo apuntaría a una intención del noruego de concentrarse en el partido de este domingo ante Chelsea por la Premier League. Allí se verá mejor el festejo de todos los futbolistas, incluido el ex Dortmund.