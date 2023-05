Falta menos de una semana para que se dispute la final de la UEFA Europa League entre Roma y Sevilla en Budapest. Y en el conjunto italiano rezan por el estado físico de Paulo Dybala. José Mourinho no es optimista sobre la presencia de la Joya en la definición del torneo europeo.

Dybala arrastra una lesión de tobillo desde finales de abril, que le impidieron estar en óptimas condiciones en los últimos partidos de Roma. En la serie de semifinales ante Bayer Leverkusen, apenas pudo entrar en el partido de ida y no jugó el de vuelta. Por Serie A, estuvo 19 minutos en cancha ante Inter a comienzos de mes y no es titular desde comienzos de abril (ante Torino el pasado 8/4).

Su lesión en el tobillo es un duro revés para Mourinho, quien habló en rueda de prensa y no se mostró para nada optimista con su presencia para la final de Europa League. “No creo que pueda jugar en Budapest, pero sinceramente también espero que pueda estar en el banco“, deslizó respecto a si podrá estar o no ante Sevilla en la lucha por el título.

“Estamos tratando de hacer todo lo posible, el sábado no estará (ante Fiorentina por la liga italiana). Para Paulo hubiera sido importante jugar el sábado. No puede jugar“, sentenció The Special One. Aunque también dio un panorama mucho peor en diálogo con Sky Sports. “Si el martes no da señales positivas será imposible”, agregó.

Dybala es el jugador de desequilibrio que tiene Mourinho en su plantilla para el ataque de Roma. En la presente temporada lleva un total de 36 partidos jugados con 16 goles marcados y ocho asistencias brindadas. Llegó a la capital italiana el pasado verano y este paso por los Giallorossos fue clave para su presencia en el último Mundial de Qatar donde finalmente salió campeón con la Selección Argentina.