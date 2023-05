El caso de Vinícius Júnior en el Valencia vs. Real Madrid que se llevó a cabo en el Estadio Mestalla el pasado fin de semana, al ser uno más de tantos otros de similares características que ocurrieron el último tiempo en LaLiga, expuso a España como un país racista, según la opinión de referentes públicos de diferentes rubros que, recientemente, se expresaron mayormente a través de las redes sociales.

Fue así que el tema se mantuvo vigente más de lo habitual, de modo tal, que llegó a ubicarse entre los principales debates de los medios de comunicación del mundo. Como por ejemplo, del periódico The Times, que, en primera instancia, realizó una analogía con los métodos que utilizó Inglaterra para erradicar los insultos xenófobos en los estadios y, en segundo término, planteó la duda sobre la candidatura del país ibérico para el Mundial 2030.

”Se elaboró la ley de Espectadores de Fútbol de 1989, que introdujo órdenes de prohibición de hasta diez años para cualquier persona declarada culpable de usar palabras insultantes, abusivas o amenazantes racialmente. Y posteriormente se desarrolló la campaña Kick It Out para abordar la discriminación a nivel de base y proporcionar un medio para que los aficionados denuncien”, señala The Times, que además resalta que la medida causó efecto y que ahora son ”extraordinariamente raros los casos de abusos racistas”.

“Nadie diría que el juego inglés de hoy es perfecto (el racismo abunda en las redes sociales), pero los incidentes de abuso racista en los partidos ahora son extraordinariamente raros y el fútbol inglés se ha convertido en un modelo de diversidad e inclusión para el resto del mundo”, agrega la publicación realizada este miércoles 24 de mayo.

Y respecto a la candidatura de España para el Mundial 2030, sugiere: “El gobierno haría bien en otorgar a La Liga estos poderes, si eso es lo que se necesita para eliminar el racismo del juego. España se prepara para presentar su candidatura junto a Portugal y Marruecos para albergar el Mundial de 2030. Seguramente es impensable que España pueda ser elegida para el torneo a menos y hasta que tome medidas decisivas para eliminar el racismo del juego doméstico”.