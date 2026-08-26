Un mes para el Balón de Oro 2026: ¿Quiénes son los grandes candidatos según los estatutos de France Football?

Estos son los grandes candidatos según los estatutos de France Football. Queda un mes para el Balón de Oro con más incertidumbre en años.

La edición número 70 del Balón de Oro llegará dentro de un mes. Se trata seguramente de la gala que más promete sorpresas gracias a la gran cantidad de candidatos que se tienen para levantar un premio que a diferencia de los últimos años no parece tener un claro favorito en la previa. Si nos basamos en los estatutos y las reformas del premio, estos son los grandes candidatos para soñar con levantar el trofeo en Londres.

La alianza entre la UEFA y France Football trae cambios a la hora de entender los criterios por los cuales se decidirá el premio. En este se valorará el rendimiento individual de cada 1 de los nominados a lo largo de la temporada según los tiempos del 1 de agosto de 2025 al 31 de julio del 2026. La cantidad de títulos acumulados e igualmente conceptos como el Fair Play serán vitales para entender quién queda como heredero de Ousmane Dembélé.

Bajo estos criterios el primer candidato que se nos viene a la cabeza es Harry Kane. Más de 60 goles con Bayern Múnich en la última temporada y el hecho de haber sido tercero en la Copa del Mundo con Inglaterra le dan una candidatura fuerte. Tuvo títulos como la Copa de Alemania y la Bundesliga en su palmarés. Veremos si haber caído también en el penúltimo paso de la Champions League le pasa factura.

Su compañero de equipo Michael Olise llega con un contexto prácticamente similar. Es para muchos el mejor francés de la última temporada producto de su acumulación de títulos y rendimiento individual. Si bien figuras como Dembélé fueron nuevamente campeones de Europa, ni mucho menos lograron sus números, donde el extremo del Bayern firmó un total de 22 goles y 28 asistencias.

La Copa del Mundo promete ser clave. Es ahí donde nombres como Rodri, elegido mejor futbolista del certamen, podrían ver revalidada su candidatura después de 1 año más que gris por Manchester City. Lamine Yamal, si tenemos en cuenta los últimos ganadores del torneo y las polémicas generadas si salen de la valoración de los electores, ni mucho menos puede ser descartado de cara a lo que ocurrirá dentro de algunas semanas.

Kane y Olise, dos de los grandes candidatos al Balón de Oro 2026: GETTY

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También es imposible olvidarnos del nombre de Khvicha Kvaratskhelia. El extremo georgiano no disputó la Copa del Mundo después de una temporada absolutamente estratosférica en la Champions League. Fue el mejor jugador de la competición con un total de 10 goles y 6 asistencias. Todo ello para que París Saint-Germain se convierta junto al Real Madrid en el único equipo capacitado para ganar dos ediciones consecutivas del torneo desde las reformas de 1990. En otra temporada sería prácticamente el máximo candidato al premio.

¿Cómo se elige el ganador del Balón de Oro?

El jurado seleccionado por la alianza entre UEFA y France Football recibirá un listado de hasta 30 jugadores. Tendrá que ordenar a sus 10 favoritos con un sistema de puntuación donde el primer marcado tendrá un total de 15 puntos. Se deberán tener en cuenta los criterios nombrados anteriormente, pero por supuesto la valoración personal es vital para entender cómo puede terminar una clasificación que promete sorpresas en todos los sentidos.

A diferencia de los últimos años el premio será entregado en Londres. Todo ello para conmemorar a la figura de Stanley Matthews, ex futbolista británico y primer ganador en la historia del Balón de Oro 70 años atrás. Se viene una de las ediciones que más promete polémicas e igualmente una donde empezaremos a seguir sacando conclusiones de los herederos de la era Cristiano Ronaldo-Lionel Messi.

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