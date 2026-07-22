Mientras Pep Guardiola ganaba 24 millones de euros en el City, este sería su humilde salario en Italia

El técnico catalán se perfila como el principal candidato para asumir la selección de Italia por una diferencia abismal de salario.

Tras el Mundial 2026, el mercado de bancas en las selecciones comienza a moverse. No son pocos los países que buscan un nuevo entrenador, y uno que ha liderado el periodo de sondeos y negociaciones es el catalán Josep Guardiola, quien se perfila como el gran candidato para convertirse en el nuevo entrenador de la selección de Italia de cara a la Copa del Mundo del 2030.

Aunque el técnico español tenía previsto tomarse un año sabático tras finalizar su exitoso ciclo en el Manchester City, el interés de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) cambió por completo el panorama y hoy las negociaciones avanzan para convencer a ‘Pep’.

Pep Guardiola negocia con la Azzurra (Photo by Lewis Storey/Getty Images).

El principal obstáculo no pasa por lo deportivo, sino por el aspecto económico. Según informó SportMediaset, Guardiola percibía un salario de 24 millones de euros brutos por temporada en el Manchester City, una cifra muy superior a la que puede ofrecer actualmente la FIGC, cuyo techo salarial ronda los 5 millones de euros anuales, con la posibilidad de incrementarlo ligeramente.

Consciente de esa enorme diferencia, el presidente de la federación, Giovanni Malagò, dejó en claro que el organismo está dispuesto a buscar fórmulas excepcionales para concretar la contratación. “Hay aspectos financieros que debemos considerar, pero para un perfil de este calibre estamos dispuestos a buscar soluciones extraordinarias. Incluso podríamos explorar acuerdos con sponsors y empresas del sector privado para cubrir parte del contrato”, explicó el dirigente.

La propuesta ya fue presentada personalmente por Paolo Maldini y Leonardo, quienes viajaron a Barcelona para reunirse con Guardiola y exponerle el proyecto deportivo. Además de liderar a la Azzurra en el camino hacia el Mundial 2030, Italia pretende que el nuevo seleccionador coordine el trabajo entre la selección absoluta y las categorías juveniles, estableciendo una línea de desarrollo común para todo el fútbol italiano.

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En síntesis…