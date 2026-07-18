Por qué no juega Harry Kane en Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Todo va quedando listo para el pitazo inicial del partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Francia e Inglaterra se preparan para un trámite que en el papel no promete en demasía por lo que se juegan ambas selecciones, aunque de todas maneras la medalla de bronce está en juego. Ahora, respecto a los equipos titulares, hay varias novedades y los británicos son noticia ahora mismo.
Resulta que Harry Kane, goleador y capitán de Inglaterra, será una de las grandes ausencias del encuentro del día de hoy en el Estadio Miami. El entrenador Thomas Tuchel optó por darle descanso a uno de sus referentes para que quizá durante cualquier momento del duelo pueda ingresar a la cancha, lo cual evidencia que existirá un poco de rotación en la plantilla.
De esta manera es que Ivan Toney tomará el lugar de Harry Kane en el equipo titular de Inglaterra y será la gran referencia de ataque frente a Francia. Al lado de Bukayo Saka y Marcus Rashford, el atacante de 30 años será inicialista por primera vez en el Mundial 2026 luego de tener algunos minutos en la parte final del partido anterior ante Argentina por unas de las semifinales del torneo.
Alineaciones confirmadas de Francia vs. Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026
Francia | Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Warren Zaire-Emery, Adrien Rabiot, Rayan Cherki; Michael Olise, Desiré Doué y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Inglaterra | Dean Henderson; Ezri Konsa, Marc Ghehi, Jarell Quansah, Djed Spence; Declan Rice, Morgan Rogers, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Marcus Rashford y Ivan Toney. DT: Thomas Tuchel.
¿A qué hora juegan Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026?
Por qué no juega Ousmane Dembelé en Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026
- 14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 23:00 | España
¿Dónde ver Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026?
- Argentina | Flow Sports, DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+
- Bolivia | Tigo Sports Bolivia y Entel TV
- Brasil | Disney+ Premium Brazil, CazéTV
- Chile | DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+
- Colombia | Caracol TV, RCN Television, DSports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
- Ecuador | DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+
- México | ViX Premium
- Paraguay | GEN, Trece y Unicanal
- Perú | DSports, DGO y Paramount+
- España | DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat
- Uruguay | DSports, DGO, Disney+ Premium, AUF TV y Paramount+
- Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- Venezuela | DSports, DGO, Disney+ Premium e inter
DATOS CLAVES
- El delantero Harry Kane será baja en el once titular de Inglaterra ante Francia.
- El atacante Ivan Toney reemplazará al capitán inglés en la referencia de ataque.
- Las selecciones de Francia e Inglaterra definirán el tercer puesto en el Estadio Miami.