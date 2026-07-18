Por qué no juega Harry Kane en Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Todo va quedando listo para el pitazo inicial del partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Francia e Inglaterra se preparan para un trámite que en el papel no promete en demasía por lo que se juegan ambas selecciones, aunque de todas maneras la medalla de bronce está en juego. Ahora, respecto a los equipos titulares, hay varias novedades y los británicos son noticia ahora mismo.

Resulta que Harry Kane, goleador y capitán de Inglaterra, será una de las grandes ausencias del encuentro del día de hoy en el Estadio Miami. El entrenador Thomas Tuchel optó por darle descanso a uno de sus referentes para que quizá durante cualquier momento del duelo pueda ingresar a la cancha, lo cual evidencia que existirá un poco de rotación en la plantilla.

De esta manera es que Ivan Toney tomará el lugar de Harry Kane en el equipo titular de Inglaterra y será la gran referencia de ataque frente a Francia. Al lado de Bukayo Saka y Marcus Rashford, el atacante de 30 años será inicialista por primera vez en el Mundial 2026 luego de tener algunos minutos en la parte final del partido anterior ante Argentina por unas de las semifinales del torneo.

Alineaciones confirmadas de Francia vs. Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026

Francia | Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Warren Zaire-Emery, Adrien Rabiot, Rayan Cherki; Michael Olise, Desiré Doué y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra | Dean Henderson; Ezri Konsa, Marc Ghehi, Jarell Quansah, Djed Spence; Declan Rice, Morgan Rogers, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Marcus Rashford y Ivan Toney. DT: Thomas Tuchel.

¿A qué hora juegan Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026?

14:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

15:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

16:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

17:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

18:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

23:00 | España

Publicidad

¿Dónde ver Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026?

Argentina | Flow Sports, DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+

Bolivia | Tigo Sports Bolivia y Entel TV

Brasil | Disney+ Premium Brazil, CazéTV

Chile | DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Television, DSports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Ecuador | DSports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+

México | ViX Premium

Paraguay | GEN, Trece y Unicanal

Perú | DSports, DGO y Paramount+

España | DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat

Uruguay | DSports, DGO, Disney+ Premium, AUF TV y Paramount+

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Venezuela | DSports, DGO, Disney+ Premium e inter

DATOS CLAVES