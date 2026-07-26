La aclaración del Balón de Oro tras el Mundial 2026 con CR7 como ejemplo

France Footbal advirtió que el ganador del Balón de Oro 2026 tranquilamente puede ser un futbolista que no haya ganado títulos en la última temporada.

El domingo 19 de julio se disputó la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey entre Argentina y España. Y con ello también se cerró la temporada 2025/2026, por lo que ya está todo definido para que el jurado de France Football tome una decisión respecto al Balón de Oro.

Pero por primera vez después de mucho tiempo no hay uno a lo sumo dos candidatos firmes, tal como sucedió en ediciones anteriores. Por ejemplo, la última, se sabía que Ousmane Dembélé, por su gran campaña con el PSG en la Champions League, estaba un escalón por encima de otras opciones como Raphinha, Lamine Yamal o Kylian Mbappé.

Hace dos años, Rodri Hernández, que fue el ganador, desde la previa se sabía que peleaba cabeza a cabeza con Vinícius, aunque muchos, sobre todo la prensa madridista, consideraron esta sentencia de la revista francesa como una injusticia. Y más atras aparece Lionel Messi, que por su gran labor en la Copa del Mundo de Qatar no dejó dudas para quedarse con el galardón en 2023.

Al respecto de este panorama incierto, las propias cuentas de redes sociales de France Footbal lanzaron la consigna con Cristiano Ronaldo como ejemplo: ”¿Es posible ganar el Balón de Oro a pesar de una temporada sin trofeos?”. Y la respuesta del sitio web del organizador del premio que se entrega desde 1956 fue clara: ”Sí, ha ocurrido antes, ¡pero no muy a menudo!”.

Son seis los casos, el último fue en 2013: Stanley Matthews, el primer ganador del Balón de Oro en 1956, Denis Law en 1964, Gerd Müller en 1970, Kevin Keegan en 1978, Luis Figo en 2000 y, por último, CR7 en 2013.

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Los principales candidatos para ganar el Balón de Oro 2026

Harry Kane, ganador de la Bota de Oro de la temporada europea 2025/2026; Kylian Mbappé, goleador de la Champions League y de la Copa del Mundo 2026, Ousmane Dembélé, clave en la consagración del PSG en la Champions; Lamine Yamal, campeón con el Barcelona de LaLiga y ganador de la Copa del Mundo con España; Rodri, también campeón con España.

En síntesis