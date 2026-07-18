¿Juegan Harry Kane y Jude Bellingham en Inglaterra vs. Francia por el tercer puesto del Mundial 2026?

Las dos estrellas buscarán dejar a Inglaterra en lo más alto del Mundial 2026 cuando enfrenten a Francia por el tercer puesto.

La Selección de Inglaterra quiere cerrar su participación en el Mundial 2026con una victoria frente a Selección de Francia en el duelo por el tercer puesto. Tras la dolorosa derrota frente a Argentina en semifinales, el técnico Thomas Tuchel apostará por la experiencia y el poder goleador de Harry Kane, mientras que la presencia de Jude Bellingham sigue siendo una de las grandes incógnitas en los ‘Tres Leones’.

En el Hard Rock Stadium de Miami, el ‘Ciudadano’ Kane liderará el ataque de Inglaterra con la misión de despedirse de la cita planetaria en lo más alto. El delantero suma seis goles en la Copa del Mundo y buscará una actuación perfecta que le permita acercarse a Kylian Mbappé y Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JUNE 27: Harry Kane #9 of England celebrates with Jude Bellingham #10 after scoring the team’s second goal during the FIFA World Cup 2026 Group L match between Panama and England at New York New Jersey Stadium on June 27, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

La principal preocupación de Tuchel pasa por el estado físico de Jude Bellingham. El volante terminó con evidentes molestias tras el exigente encuentro ante la Albiceleste y su presencia desde el inicio permanece en duda. El cuerpo técnico no quiere correr riesgos innecesarios con una de sus principales figuras y no se descarta que el mediocampista del Real Madrid sea preservado.

En caso de que Bellingham no alcance a recuperarse plenamente, Morgan Rogers aparece como el principal candidato para ocupar el rol de creador en el mediocampo inglés. Además, Marcus Rashford ingresaría como titular desde el primer minuto para aportar velocidad y desequilibrio por las bandas.

El once de Inglaterra vs. Francia en el Mundial 2026

De esta forma, Inglaterra alineará con Jordan Pickford en portería; Jarell Quansah, Marc Guéhi, Ezri Konsa y Nico O’Reilly en defensa; Kobbie Mainoo, Elliot Anderson, Jude Bellingham (Morgan Rogers) en mediocampo; Noni Madueke, Harry Kane, Marcus Rashford en ofensiva.