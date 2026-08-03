Luego de asegurarse la permanencia de Luis Díaz, Bayern Múnich encamina la renovación de Harry Kane

Al-Hilal se quedó sin Luis Díaz y ahora el Bayern Múnich se encontraría más cerca que nunca de cerrar la renovación de Harry Kane de cara a las próximas temporadas. El delantero británico termina contrato en el año 2027 en lo que supone una de las operaciones más urgentes del club antes de que empiece la Bundesliga. Así quedaría cerrada su prórroga contractual.

Christian Falk, de BILD, afirma que en este momento Harry Kane y el Bayern Múnich se encuentran a solamente unos flecos de cerrar un nuevo contrato. Este quedaría firmado hasta el verano del año 2029 en un hecho absolutamente trascendental para la planificación del equipo de Vincent Kompany a corto como mediano plazo. Se descartaría por ende la posibilidad de que el futbolista volviese a la Premier League de Inglaterra o de que se uniera a otros conjuntos en el Viejo Continente.

25 millones de euros es el sueldo que hasta la fecha ha tenido el británico por la ciudad de Múnich. Harry Kane tendría estas cifras a nivel de sueldo con la renovación de su contrato. Se incluirían, eso sí, más premios por objetivos e igualmente bonos por acumular premios personales como la Bota de Oro o ser goleador de la primera división de Alemania. El tridente de Vincent Kompany no se separaría a corto plazo.

No han sido negociaciones sencillas a lo largo de las últimas semanas para ambas partes. La edad de Harry Kane y su coste a nivel contractual generaron un debate interno dentro de un Bayern Múnich donde incluso se llegó a hablar de la posibilidad de incorporar al delantero del Manchester United, Benjamin Šeško. Todo apunta ahora a una prórroga contractual que mantendrá al delantero en el rey de la Bundesliga.

Bayern no quiere romper todavía la dupla Luis Díaz-Harry Kane: GETTY

Todo ello en medio de un verano donde el Bayern Múnich temió por cada una de sus estrellas en ataque. Al interés de Arabia Saudita en Luis Díaz se le sumaron todos los rumores que hablaban de una supuesta mega oferta por parte del Real Madrid para quedarse con los servicios de Michael Olise. De momento, Kompany mantiene el tridente que le hizo soñar con el triplete solamente unos meses atrás.

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Kane, Díaz y Olise, el mejor tridente del año pasado

Ni siquiera el Paris Saint-Germain bicampeón de la Champions League tiene una delantera con semejantes registros. Solamente cuando hablamos de Harry Kane vemos cómo anotó 54 goles y dio 7 asistencias en 46 partidos de la última temporada. Todo ello acompañado de dos extremos absolutamente trascendentales a la hora de sumar goles en el equipo de Baviera.

A los 54 goles de Harry Kane se le suman los 26 tantos y 17 asistencias en 46 partidos de Luis Díaz. También los 20 gritos sagrados y 25 pases de gol de Olise en 47 partidos disputados de la última temporada. El mejor tridente de la última campaña por el continente europeo se mantendrá para un curso donde la Champions League volverá a ser el gran objetivo.

Datos claves

Bayern Múnich negocia renovar a Harry Kane hasta el verano de 2029.

negocia renovar a hasta el verano de 2029. Harry Kane mantendría un sueldo anual de 25 millones de euros.

mantendría un sueldo anual de 25 millones de euros. Harry Kane anotó 54 goles y 7 asistencias en la última temporada.