¿Messi, más cerca de su noveno Balón de Oro?: “No hace falta ganar el Mundial para conseguirlo”

La propia web del máximo premio individual de este juego abre el debate tras el Mundial. Afirma que el galardón no depende del torneo de FIFA.

La finalización de la Copa del Mundo del año 2026 traerá consecuencias de peso a la hora de pensar en el Balón de Oro. En un año donde el torneo de la FIFA fue el principal centro de atención del deporte rey, son muchos quienes pretenden encontrar al heredero de Ousmane Dembélé en lo ocurrido el 19 de julio en Nueva Jersey. La propia web del galardón avisa a todos: ¿se acerca Lionel Messi al noveno premio?

“Desde 1995, cuatro de los siete MVP del Mundial han conseguido el Balón de Oro (57%). Si bien ganar el Mundial ayuda, no garantiza un Balón de Oro. Para ganarlo, es necesario haber sido el mejor jugador de la temporada, no solo del Mundial”, dicta la propia web del Balón de Oro en estas horas. Para muchos se trata de un guiño a Lionel Andrés Messi y otro a nombres que, como Harry Kane, se quedaron fuera de la definición del certamen.

Se viene una de las galas más apretadas que se recuerda en el último tiempo. Que haya que convivir entre la temporada europea y una Copa del Mundo es para muchos motivo de debate alrededor de quién debería ser el elegido por France Football en meses. Messi fue uno de los futbolistas más determinantes del torneo de la FIFA, pero ni mucho menos se encuentra en un lugar de privilegio como sí lo están diferentes estrellas del viejo continente en el análisis general.

Para muchos hay diferentes figuras que podrían quedarse con el premio. Desde Harry Kane en el Bayern Múnich, pasando por Khvicha Kvaratskhelia en el Paris Saint-Germain después del doblete de Champions, hasta llegar al nombre de Lamine Yamal por lo ocurrido en el Mundial, no es unánime el análisis general alrededor de quién debería llevarse el premio.

La final del Mundial no debería definir el Balón de Oro según su propia web: GETTY

Los precedentes dan la razón a lo dicho por la cuenta oficial del Balón de Oro. En Qatar 2022 Messi se acabó quedando con el premio un año más tarde. Por Rusia 2018 Luka Modric fue el elegido sin ser campeón del torneo. Cristiano Ronaldo lo ganaría tras un decepcionante Brasil 2014 tras perder en primera fase e igualmente la Pulga en Sudáfrica 2010 pese a no superar la barrera de los cuartos de final.

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¿Cuándo es la gala del Balón de Oro?

Todo se encuentra pactado para el próximo lunes 26 de octubre en la capital francesa. Será el momento donde veremos nuevamente al planeta dividirse alrededor de diferentes nombres. Tal como ocurrió el año pasado gracias al acuerdo entre la revista y la UEFA, criterios como el Fair Play e igualmente la elección de tanto periodistas como capitanes del fútbol internacional terminarán de inclinar la balanza.

Recordemos que el máximo ganador en la historia del certamen es Lionel Messi con 8 ediciones del Balón de Oro a lo largo de su carrera. El último lo levantó siendo ya jugador del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica. Veremos si tras 8 partidos en la Copa del Mundo y de haber sido solamente superado por Kylian Mbappé en goles, puede soñar con un nuevo hito a nivel personal.

Datos claves

Cuatro de los siete MVP mundialistas desde 1995 obtuvieron el Balón de Oro .

. Lionel Messi se posiciona como el máximo ganador histórico con ocho premios Balón de Oro.

se posiciona como el máximo ganador histórico con ocho premios Balón de Oro. La entrega del premio se celebrará en París el lunes 26 de octubre.