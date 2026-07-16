Harry Kane manda un nuevo y contundente mensaje tras ser eliminado del Mundial 2026: “Nos quedamos cortos…”

Harry Kane era la gran esperanza de Inglaterra para que el “fútbol vuelva a casa” con este Mundial, no obstante, el capitán y delantero de los ‘3 Leones’ no pudo marcar ante Argentina y se fue eliminado en semifinales. Ahora, tiempo después de la caída, manda un mensaje en sus cuentas oficiales.

A diferencia de lo que dijo en zona mixta, donde se mostró muy enojado, ahora Kane reconoce que su equipo se volvió a quedar corto en el Mundial. El delantero sabe que llevan 8 años buscando un título y aún no lo ha podido lograr. Ahora se vuelve a quedar a nada de una final de la Copa del Mundo.

“No hay palabras lo suficientemente grandes en este momento para superar este vacío en el estómago. Estábamos cerca, realmente cerca de otra final, pero no fue suficiente. Hemos dado todo durante estas últimas 7 semanas y quedarnos cortos es difícil de aceptar“, escribió el capitán.

Kane también reconoció que nuevamente les faltó esa pieza final para completar el rompecabezas. “Hemos estado tocando a la puerta durante 8 años ahora, pero de nuevo nos falta esa pieza final del rompecabezas. Ahí es donde tenemos que alejarnos, procesarlo y encontrar una manera de mejorar”, agregó Kane.

Kane se fue eliminado del Mundial 2026. (Foto. GettyImages)

En el final de su mensaje, Harry Kane no dudó y avisó que lo seguirán intentando. El siguiente gran reto para los ingleses es la Europa de 2028, que además organizan. “Tienes que luchar por ella, recibir golpes, levantarte y volver a intentarlo, y eso es lo que haremos, no hay otra manera que seguir creyendo y seguir empujando”, terminó el escrito del goleador.

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Los números de Harry Kane en el Mundial 2026

En esta Copa del Mundo con Inglaterra, Harry Kane jugó un total de 7 partidos y siempre comenzó como titular. El capitán en total estuvo en la cancha en 654′ minutos y marcó 6 goles. Es uno de los goleadores históricos del Mundial con 14 tantos.

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