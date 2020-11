Guillermo Miranda pidió perdón y deberá pagar multa por xenofobia

Guillermo Miranda fue tendencia en las redes sociales por un video donde agrede verbalmente a un trabajador de nacionalidad venezolana de una compañía de repartición. Un día después de que el video sea tendencia, Guillermo pidió disculpas.

“Soy Guillermo Miranda y soy protagonista del lamentable hecho que todos hemos visto en las redes desde la noche de ayer, bochornoso hecho cometido en contra de un joven trabajador venezolano, Junior Ramírez”.

Guillermo Miranda, quien insultó a un joven repartidor venezolano en Perú, pide disculpas por su actitud, luego que se “viralizara” el vídeo donde se ve el trato que le dio al trabajador de “Rappi”. #18nov vía @VeneNewsPeru pic.twitter.com/IdR670W3rk — Sergio Novelli (@SergioNovelli) November 18, 2020

Agregó: "Yo personalmente quiero pedirte disculpas de corazón a ti, Junior Ramírez, por haberte hecho sentir tan mal, no hay razón que pueda justificar mi actitud ni los problemas personales por los que haya estado pasando en ese preciso instante ni toda esta preocupación por la pandemia (del COVID-19) podrían justificar que yo te haya hecho sentir de esa manera, por lo cual quiero pedirte disculpas públicas, en primer lugar, a ti, de corazón, con la verdad. Me siento muy arrepentido y avergonzado de cómo me comporté".

Luis Molina, alcalde de Miraflores, también indicó que Guillermo recibirá una multa: "La Municipalidad de Miraflores procedió a sancionar con una UIT (s/ 4,300) al sujeto que agredió al repartidor de delivery, en aplicación de las Ordenanzas 437 y 480/MM".

