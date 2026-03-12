Los posibles rivales del DIM en fase de grupos de la Copa Libertadores

Deportivo Independiente Medellín ganó 2-1 y con el 3-2 global vs. Juventud de las Piedras se metió a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Falta una semana para el sorteo pero ya hay detalles de los posibles rivales del DIM.

Al ganar en la tercera fase previa, DIM puede enfrentar a cualquier equipo de los otros bombos, independientemente de su país. Es decir, podría haber partidos entre el DIM y Junior de Barranquilla o Independiente Santa Fe.

En el bombo 2 también hay candidatos a la Copa como Cruzeiro y Estudiantes de La Plata, mientras que en el bombo 3 el rival de cuidado es el Rosario Central de Argentina.

DIM tiene asegurado enfrentar a las cabezas de serie, ahí los más accesibles son los ecuatorianos Liga de Quito e Independiente del Valle, y los rivales a evitar son los brasileños Flamengo y Palmeiras.

El sorteo se llevará a cabo el 19 de marzo en Paraguay, en Luque dónde está la sede de la CONMEBOL. Ese mismo día se sorteará la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

DIM se metió en la fase de grupos tras eliminar a Juventud de Uruguay.

Publicidad

Publicidad

ver también La fortuna que ganó Independiente Medellín por su clasificación a Copa Libertadores

Así quedaron los bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Boca Juniors, Flamengo, Fluminense, Independiente del Valle, LDU, Nacional, Palmeiras y Peñarol.

Bombo 2: Bolívar, Cerro Porteño, Corinthians, Cruzeiro, Estudiantes, Lanús, Libertad y Universitario.

Bombo 3: Always Ready, Coquimbo Unido, Cusco, Deportivo La Guaira, Independiente Santa Fe, Junior Barranquilla, Rosario Central y Universidad Católica.

Bombo 4: Barcelona SC, Independiente Rivadavia, Mirassol, Platense, Sporting Cristal, Tolima y Universidad Central, Independiente Medellín

En resumen