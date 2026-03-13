El jugador que dejará Barcelona por el fichaje de Jefferson Intriago

Barcelona vive días alegres luego de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores y ahora han sumado un nuevo refuerzo: Jefferson Intriago. La llegada del volante tendrá efectos en la plantilla y otro jugador saldrá.

Según medios de Guayaquil, la llegada de Jefferson Intriago hará que Jean Montaño deje el equipo en este 2026. El futbolista arrancó con cierta regularidad pero perdió espacio ante Milton Celiz y Matías Lugo y con Intriago quedaría sin minutos.

La salida de Jean Montaño, que llegó a mitad del 2024 podría darse a manera de préstamo a otro equipo de LigaPro. El club ha finiquitado contratos de otros jugadores en dicho puesto como Dixon Arroyo y Leonai Souza.

Con Jefferson Intriago, el mercado de Barcelona queda cerrado hasta junio. El único puesto que los hinchas pidieron otro fichaje es el de lateral.

Este año Barcelona tendrá otra vez triple competencia con LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador. Jefferson Intriago rechazó varias ofertas para llegar a Barcelona.

Liga de Quito, Emelec, clubes de Perú, Libia y México también ofertaron por el jugador. Su contrato sería cerca de 30 mil dólares mensuales, casi la mitad de lo que ganaba en México.

Publicidad

Publicidad

Jefferson Intriago fue seleccionado de Ecuador. Foto: Getty.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

En resumen

Jefferson Intriago es el nuevo refuerzo de Barcelona tras rechazar ofertas de México, Perú y Libia.

es el nuevo refuerzo de tras rechazar ofertas de México, Perú y Libia. El volante ecuatoriano percibirá un salario mensual cercano a los 30 mil dólares en el club.

en el club. La llegada de Intriago provocará la salida de Jean Montaño a préstamo a otro equipo.

Publicidad