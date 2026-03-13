Bombazo: Duván Zapata dejaría Europa y lo ponen de regreso en Colombia

Otro de los colombianos que cambiaría de equipo de cara al mercado de mitad de año sería Duván Zapata. El delantero podría dejar el Torino de Italia y ya lo ponen de regreso a la Liga BetPlay.

En la renovación qué firmó el colombiano con el club de la Serie A hay una cláusula que permite al equipo rescindir unilateralmente. Con los últimos registros de Zapata, es un escenario más que posible.

Duván Zapata ganaría un millón de euros si le terminan el contrato, sin embargo esto ahorraría tres millones de euros en salario al equipo. Rápidamente arrancaron los rumores de un regreso a la Liga BetPlay sin embargo solo podría hacerse si es como agente libre.

A Zapata lo ponen ya en planes del América de Cali, esto marcaría un regreso al club escarlata luego de 15 años. Tuvo un breve paso por Argentina y luego cinco clubes de Italia.

Con 19 goles en 70 partidos su disminución de goles lo pondrían en la ruta de salida. En esta temporada lleva apenas 2 goles y 1 asistencia y no es tomado en cuenta por su nuevo DT.

Los fichajes del América de Cali para el 2026

Jean Fernandes, Marlon Torres, Danny Rosero, Carlos Sierra, Yeison Guzmán, Darwin Machís, Daniel Valencia y Tomás Ángel son los refuerzos que sumó América de Cali.

