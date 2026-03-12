Es tendencia:
Kendry Páez

“Hemos sido estafados…”: Hinchas de River Plate explotan contra Kendry Páez en el debut de Coudet

Kendry Páez tuvo un mal partido con River en el debut de Coudet, y los hinchas explotaron contra él.

Por Jose Cedeño Mendoza

Los hinchas de River explotaron contra Kendry Páez
© GettyImages/ Edit BVLos hinchas de River explotaron contra Kendry Páez

Kendry Páez jugó un muy mal partido contra Huracán. El ecuatoriano comenzó como titular en el debut de Coudet, pero estuvo muy lejos del nivel esperado. El tricolor quedó expuesto en varias jugadas y no se mostró con el fútbol que se suele esperar de él.

Ante este mal partido, los hinchas de River Plate explotaron en redes sociales contra el joven jugador ecuatoriano. “Hemos sido estafados con Kendry Paez. No puede controlar una pelota”. “Kendry Paez aparece poco, no sé si es por estado físico pero lo veo bastante de papel hoy”. “Que Kendry Páez es horrible“, fueron algunos comentarios.

El volante ecuatoriano incluso intentó “aconsejar” a Juan Fernando Quintero cuando fue a cobrar su penal, pero de poco sirvió. La primera titularidad de Kendry Páez terminó lejos de lo que se esperaba, pero no deja de ser positiva tras varios meses de irregularidad.

Kendry también fue observado por Beccacece que pudo ver que no hay problemas físicos en el jugador y que ya se está adaptando al fútbol argentino. Apenas fue el cuarto partido para el ecuatoriano con la camiseta de River en esta temporada.

Los comentarios de los hinchas de River contra Kendry. (Foto: Captura de pantalla)

Kendry Páez necesita sumar minutos en este semestre con River Plate para llegar con el mejor nivel al Mundial 2026. El volante ecuatoriano es seguido de cerca por toda la hinchada ecuatoriana, puesto que, es titular en el equipo de Beccacece.

Los números de Kendry Páez en River Plate

Las lesiones y la irregularidad jugando en Francia pasaron factura al ecuatoriano, por lo cual, el tricolor apenas ha jugado en esta temporada un total de 4 partidos, en los que ha sumado 160′ minutos. El ecuatoriano no ha marcado goles ni ha dado asistencias.

¿Podrá mejorar Kendry Páez en River Plate?

En síntesis:

  • Kendry Páez tuvo un desempeño discreto en su primera titularidad con River Plate, lo que desató fuertes críticas de los aficionados en redes sociales por su falta de despliegue.
  • A pesar del bajo nivel mostrado ante Huracán, el volante ecuatoriano confirmó estar recuperado físicamente ante la mirada de Sebastián Beccacece, quien estuvo presente en el estadio.
  • En lo que va de la temporada, Páez acumula 4 partidos y 160 minutos disputados, buscando la continuidad necesaria para llegar en ritmo al Mundial 2026.
