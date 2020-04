La novia de Lautaro Martínez estaba aburrida, subió una foto y él se la comentó

No hay fútbol. Tampoco se sabe cuándo se va a poder volver a jugar. Se está buscando cómo controlar al coronavirus, pero, por ahora, no hay respuestas. Los futbolistas están haciendo distintos ejercicios en sus casas para no perder la forma.

Lautaro Martínez, delantero de Inter, está pasando estos días junto a Agustina Gandolfo, su hermosa pareja. Ella publica toda su vida en su cuenta oficial de Instagram. En las últimas horas, la rubia publicó una foto.

En la misma se la puede ver radiante y escribió: "Hola me aburro y me saco fotos", El Toro vio la imagen en su celular y no dudó en dejarle una respuesta. "Que hermosa que sos", le comentó.

Los dos tienen una hermosa relación y, por lo que parece, se entienden perfectamente. Igual, claro, todos están esperando que termine esta horrible situación que le está tocando afrontar al mundo. ¡Ojalá pase rápido!

