Jugador de Millonarios deja al equipo y viaja a Suiza para firmar con su nuevo club

Descubre qué jugador abandonó sorpresivamente a Millonarios y viajó rumbo a Suiza para firmar contrato definitivo con su nuevo club en Europa.

Los hinchas de Millonarios piden una barrida en el plantel que no logró clasificar a los Playoffs de la Liga Colombiana I-2026, y aunque parecía que eso se iba a dar cuando terminara la actividad del semestre, un jugador dejó al equipo y viajó a Suiza para firmar con su nuevo club.

Uno de los grandes problemas de Millonarios fue no tener fondo en el armario. Radamel Falcao cayó por lesión, Leonardo Castro sigue sin retomar aquel nivel que lo puso a sonar para el fútbol de exterior y Rodrigo Contreras fue el único que respondió con un nivel parejo.

El entrenador Fabián Bustos miraba al banco de suplentes y tenía pocas soluciones para cambiar el trámite de un partido. Uno de los jugadores que más utilizó como recambio ya no estará disponible porque decidió dejar al equipo en plena competencia de Copa Sudamericana y Copa Colombia.

El jugador de Millonarios que dejó al equipo y firmará en Suiza

Beckham Castro y Leonardo Castro. (Foto: Vizzor Image)

Luego de que el periodista Guillermo Arango publicara que “el FC Lugano de la primera división de Suiza es el club que pretende a Beckham Castro”, Gabriel Jiménez, del portal partidario ‘Mundo Millos’, agregó que el delantero viaja en la noche del 18 de mayo a territorio europeo para concretar la vinculación a su nuevo club.

¿Cuántos títulos ganó Beckham David Castro en Millonarios?

A pesar de las mil y una críticas que viene recibiendo Beckham David Castro, y no es por exagerar, su paso de Millonarios lo tuvó con 21 goles, nueve asistencias, 4.709 minutos y dos títulos: Liga Colombiana I-2023 y Superliga de Colombia 2024.

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