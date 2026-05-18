El detalle de la lista de RD Congo al que Colombia debe poner atención para el Mundial 2026.

RD Congo presentó a sus 26 jugadores para jugar el Mundial 2026, donde comparte grupo con la Selección Colombia. La lista de jugadores del Congo tiene varios detalles que llaman la atención y que debe cuidar el equipo de Lorenzo para el Mundial.

La base “europea” de la Selección de RD Congo

RD Congo presentó una lista de 26 jugadores, cuya base de futbolistas destaca en Europa. Es más, de los 26 seleccionados para el Mundial 2026, 24 están jugando actualmente en Europa. Por lo cual, varios jugadores llegan con un rodaje de élite para el Mundial 2026.

En la lista de jugadores de RD Congo se destacan jugadores como: Aaron Wan-Bissaka, Noah Sadiki, Cédric Bakambu y Yoane Wissa, entre otros, que vienen destacando en Ligas como la Premier League y la Liga de España.

Congo se metió al Mundial 2026 a través del repechaje de la FIFA y ahora es uno de los equipos llamados a sorprender en el Mundial 2026. El equipo africano debutará en la Copa del Mundo contra la Selección de Portugal y en la segunda fecha se medirá a Colombia.

¿Cuándo jugará RD Congo vs Colombia?

El partido entre Colombia y RD Congo se jugará en el Mundial 2026 el 23 de junio de 2026. El encuentro comenzará desde las 21H00 (CO).

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La lista de convocados de RD Congo

Arqueros: Matthieu Epolo (Standard de Lieja), Timothy Fayulu (FC Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).

Defensas: Dylan Batubinsika (Larisa), Rocky Bushiri (Hibernian), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United).

Centrocampistas: Theo Bongonda (Spartak de Moscú), Brian Cipenga (CD Castellón), Meshack Elia (Alanyaspor), Gaël Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland).

Delanteros: Cédric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United).

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