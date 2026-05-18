Ni Jordy Caicedo ni Kevin Rodríguez: revelan el primer delantero que Beccacece convocará al Mundial 2026

Confirman el primer delantero que Beccacece ya convocaría para el Mundial 2026, como alternativa de Enner Valencia.

Este lunes 18 de mayo de 2026 se confirmó que Sebastián Beccacece ya convocaría a un nuevo delantero para el Mundial 2026. Hace poco, Leonardo Campana confirmó que no se recuperará para la Copa del Mundo y eso abrió un hueco.

John Mercado ya estaría fijo en la lista de 26 jugadores de Beccacece para ir al Mundial 2026, de acuerdo a la información de Mr. Offsider. El delantero del Sparta Praga viene en un momento muy regular con su club y eso le hizo un hueco en ‘La Tri’.

Además, a lo largo de su proceso y desde que llegó a la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha convocado a John Mercado y el delantero ya es “base” de ‘La Tri’ y se ha ganado la confianza del DT. Disputaría el primer Mundial en toda su carrera.

Aunque John Mercado es un extremo “natural”, en la Selección de Ecuador, el jugador ha sido usado por Beccacece como delantero centro. El futbolista 23 años de edad fue suplente en los últimos amistosos contra Países Bajos y Marruecos.

Mercado es titular en su equipo. (Foto: GettyImages)

Otros delanteros que podrían ayudar a la Selección de Ecuador y meterse en la lista son jugadores como Jordy Caicedo y Kevin Rodríguez. En las próximas semanas se conocerá finalmente la lista de 26 jugadores que irán al Mundial 2026 con ‘La Tri’.

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Los números de John Mercado en esta temporada

En esta temporada con el Sparta Praga, John Mercado ha jugado un total de 36 partidos entre todas las competencias. Marcando 8 goles y dando 5 asistencias. Suma en cancha poco más de 2.000 minutos. Llega con un importante ritmo a la Selección de Ecuador.

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así quedó el calendario de Ecuador para el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)

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Datos clave:

John Mercado integra la lista fija de 26 jugadores de Ecuador para el Mundial 2026.

integra la lista fija de 26 jugadores de Ecuador para el Mundial 2026. Ocho goles y cinco asistencias registra Mercado en 36 partidos con el Sparta Praga.

registra Mercado en 36 partidos con el Sparta Praga. El 14 de junio Ecuador debutará en la Copa del Mundo frente a Costa de Marfil.