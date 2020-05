La petición de Armando Galarraga a la MLB

En la historia del deporte se han cometido infinitos errores que siempre serán recordados, pero en la MLB hubo uno en particular ocurrido en la temporada 2010 cuando al lanzador de los Tigres de Detroit, Armando Galarraga, no pudo ejecutar un juego perfecto por una equivocación del juez de primera base al sentenciar la jugada como save, cuando a la vista de todos había sido un claro out.

Una jugada que ocurrió en la novena entrada y pudo haber significado el último out del encuentro. Desafortunadamente para el lanzador venezolano, para ese entonces no existía la herramienta de la verificación de jugadas a través del video para jugadas dudosas. Porque seguramente las cosas hubiesen cambiado.

Ante esa situación, Armando Galarraga expresó lo siguiente: "Sigo pensando que la MLB me debe dar el partido perfecto, ya que lo logré. No entiendo para que esperar tanto tiempo y admitir el error. No quiero que cuando me muera es que digan que ese fue un juego perfecto", expresaba el venezolano para The Athletic. Una petición que seguramente será respaldada por toda la comunidad del béisbol de las Grandes Ligas.

Hoy se cumplen siete años del juego perfecto de Armando Galarraga que no pudo ser por el error garrafal de Jim Joyce #MLBxESPN ⚾�� pic.twitter.com/ghR26k48gK — ESPN_Beisbol (@ESPN_Beisbol) June 2, 2017

Cuando finalizó del partido Joyce -juez de primera base en la jugada- admitió su error, al día siguiente cuando fue umpire principal en el último juego de la serie rompió en llanto minutos antes de iniciar el encuentro. Desde entonces el jubilado umpire ha presentado solicitudes formales ante la oficina de MLB para que enmienden aquel error.

Es importante remarcar que Armando Galarraga no lanza en MLB desde la campaña 2012. En total son 23 juegos perfectos los que se han conseguido en la historia de las Grandes Ligas. Quedará en espera si las autoridades del béisbol deciden darle en algún momento el número 24 al oriundo de Cumana en Venezuela.

