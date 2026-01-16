Facundo Castelli tiene nuevo club en LigaPro

Facundo Castelli es uno de los jugadores que primero salió de Emelec casi apenas acabó la temporada pero el argentino podría estar de regreso. Un club de LigaPro está a nada de firmarlo.

Mushuc Runa será el equipo de Facundo Castelli para la siguiente temporada, según medios ambateños. El ex Delfín SC fue pedido por el entrenador Paúl Vélez como prioritario.

El entorno de Castelli lo ha buscado mantener en el fútbol ecuatoriano para la próxima temporada y fue ofrecido a Liga de Quito. Los ‘albos’ por su parte van por otras opciones.

Castelli es de los pocos jugadores que estaba abierto a continuar en Emelec sin embargo el cuerpo técnico no lo tomó en cuenta y no le ofrecieron una oferta de renovación.

Con la salida de Jaime Ayoví y Josúe Cuero, Emelec necesita al menos dos delanteros para afrontar la siguiente temporada. Castelli sufrió una lesión de seis meses.

Las estadísticas de Castelli en esta temporada

En toda la temporada, Facundo Castelli jugó con Emelec un total de 21 partidos entre todas las competencias. El delantero argentino solo marcó 5 goles, y fue expulsado en 2 ocasiones. El goleador argentino apenas sumó en cancha más de 1.500 minutos. Estuvo lesionado gran parte del primer semestre.

Publicidad

Publicidad

ver también Joao Rojas eligió a su equipo para el 2016 ¿Liga de Quito, Barcelona o al exterior?

En resumen