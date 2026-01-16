El futuro de James Rodríguez podría tener un nuevo giro sorpresivo y es que uno de los grandes de la Liga BetPlay van por su fichaje. Parecía que tenía todo hecho en la MLS pero podría retornar al país.

Según Guillermo Arango en el programa La FM Más Fútbol, Atlético Nacional de Medellín estaría preparando una oferta para que James Rodríguez regrese al fútbol colombiano luego de prácticamente toda una carrera en el exterior.

Así mismo dio a conocer que hay una oferta firme de uno de los grandes de Argentina, aunque no trascendió el nombre del equipo interesado. En dicho país solo Boca Juniors y River Plate tienen posibilidades financieras de contratarlo.

Este año se dio el retorno de cracks de Colombia como Falcao en Millonarios y Luis Fernando Muriel en Junior, y ahora serían los ‘Verdolagas’ los que buscarán otro batacazo.

Hasta hace poco había trascendido que el Austin FC y el Orlando City, ambos de la MLS eran los más cercanos a contratarlo. El segundo era el destino elegido ya que James prefería vivir en Florida.

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con la Selección Colombia?

La cuenta oficial de la Selección Colombia en X confirmó que en la fecha FIFA de marzo jugarán ante Croacia el jueves 26 de marzo a las 6:30 P.M. y contra Francia el domingo 29 del mismo mes a las 2:00 P.M. Seguramente, para esos dos encuentros estará convocado James Rodríguez.

Publicidad

Publicidad

ver también Sebastián Villa suena para Arabia y cobraría como jeque

James Rodríguez – Selección Colombia.

En resumen