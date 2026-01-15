¡Última hora! Este equipo de LigaPro estaría muy cerca de fichar a Luca Klimowicz

Luca Klimowicz fue uno de los delanteros de mejor rendimiento en el fútbol ecuatoriano en el 2024. El goleador argentino sorprendió a todos con su gran rendimiento en Imbabura. Sonó para varios grandes y ahora este equipo de LigaPro buscaría su fichaje.

Diferentes reportes de prensa del centro del país revelan que Mushuc Runa estaría muy interesado en fichar a Luca Klimowicz. El delantero argentino se metió en planes del ‘Ponchito’ ante la falta de gol que tuvo el club en la última temporada.

Klimowicz casi jugó toda la temporada en Argentina y aunque fue suplente en otros encuentros, era un jugador que contaba para Instituto. No obstante, tiene contrato solo hasta finales de 2026 y eso sería el motivo clave para que el delantero ahora se pueda mover.

Otros equipos como Emelec, Barcelona SC o Liga de Quito estuvieron preguntando por él de manera constante en 2025, pero al final ninguno lo pudo fichar. La directiva de Mushuc Runa y el cuerpo técnico están decididos a buscar su fichaje para 2026.

Luca Klimowicz fue de lo mejor de la LigaPro en 2024. (Foto: API)

Mushuc Runa quiere armar un equipo más fuerte que el que tuvo en 2025 y ya no correr el riesgo que tuvo la temporada anterior, donde estuvo muy cerca de descender. Pese a que fue uno de los mejores clubes en la Copa Sudamericana, el ‘Ponchito’ se desarmó el segundo semestre.

Los números de Luca Klimowicz en Imbabura

Con la camiseta de Imbabura, Luca Klimowicz jugó un total de 15 partidos en la LigaPro. Ese tramo de partidos sirvieron para que el delantero argentino pueda marcar 6 goles y dar 1 asistencia. Su actual valor de mercado es de 600 mil dólares, de acuerdo a Transfermark.

