Liga de Quito vendió a Lisandro Alzugaray y va por goleador de LigaPro

Liga de Quito sorprendió a todos con la repentina venta de Lisandro Alzugaray a Universitario de Perú, esto por pedido de Javier Rabanal. El argentino se va dejando una suma a los ‘albos’ y ya tienen claro en quién reinvertirán.

Según medios capitalinos, Azarías Londoño y José Fajardo son los dos delanteros extranjeros que Liga tiene en carpeta para el tercer atacante que buscaría traer. Ambos son elementos claves de Universidad Católica de la propia LigaPro y recientes campeones de Copa Ecuador.

No es la primera vez que Liga va por uno de los delanteros de la selección de Panamá, ya en mitad de temporada lo sondearon pero por el buen presente de ambos la operación resultó complicada desde lo económico.

En este segundo intento y con una economía que permite más refuerzos, Liga de Quito buscará a uno de los delanteros ‘camarata’. Esto está sujeto también a la continuidad o salida de Michael Estrada y Jeison Medina.

El año pasado tanto Barcelona como Emelec también los contactaron pero hoy los ‘toreros’ ya están por cerrar con dos opciones más mientras que Emelec deberá ajustar presupuesto.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

