Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Liga de Quito vendió a Lisandro Alzugaray y va por goleador de LigaPro

Liga de Quito usará lo que le dejó la venta de Lisandro Alzugaray para comprar a uno de los goleadores de la LigaPro 2025.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Liga de Quito vendió a Lisandro Alzugaray y va por goleador de LigaPro Foto: Getty
Liga de Quito vendió a Lisandro Alzugaray y va por goleador de LigaPro Foto: Getty

Liga de Quito sorprendió a todos con la repentina venta de Lisandro Alzugaray a Universitario de Perú, esto por pedido de Javier Rabanal. El argentino se va dejando una suma a los ‘albos’ y ya tienen claro en quién reinvertirán.

Según medios capitalinos, Azarías Londoño y José Fajardo son los dos delanteros extranjeros que Liga tiene en carpeta para el tercer atacante que buscaría traer. Ambos son elementos claves de Universidad Católica de la propia LigaPro y recientes campeones de Copa Ecuador.

No es la primera vez que Liga va por uno de los delanteros de la selección de Panamá, ya en mitad de temporada lo sondearon pero por el buen presente de ambos la operación resultó complicada desde lo económico.

En este segundo intento y con una economía que permite más refuerzos, Liga de Quito buscará a uno de los delanteros ‘camarata’. Esto está sujeto también a la continuidad o salida de Michael Estrada y Jeison Medina.

El año pasado tanto Barcelona como Emelec también los contactaron pero hoy los ‘toreros’ ya están por cerrar con dos opciones más mientras que Emelec deberá ajustar presupuesto.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Publicidad
Se fue Alzugaray y Liga de Quito ya tiene un nuevo refuerzo

ver también

Se fue Alzugaray y Liga de Quito ya tiene un nuevo refuerzo

José Fajardo – Selecicón de Panamá. Foto: Getty.

José Fajardo – Selecicón de Panamá. Foto: Getty.

En resumen

  • Liga de Quito tiene en carpeta a los delanteros panameños Azarías Londoño y José Fajardo.
  • Ambos futbolistas son los candidatos para ocupar la vacante tras la venta de Lisandro Alzugaray.
  • Los jugadores son actuales campeones de la Copa Ecuador con el club Universidad Católica.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
¡Cambia todo para el 10! James Rodríguez recibe oferta de uno de los grandes de Colombia
Fútbol de Colombia

¡Cambia todo para el 10! James Rodríguez recibe oferta de uno de los grandes de Colombia

Facundo Castelli tiene nuevo club en LigaPro
Fútbol de Ecuador

Facundo Castelli tiene nuevo club en LigaPro

DT del Borussia Dortmund lanza advertencia a Justin Lerma
Fútbol de Ecuador

DT del Borussia Dortmund lanza advertencia a Justin Lerma

Joao Rojas eligió a su equipo para el 2016 ¿Liga de Quito, Barcelona o al exterior?
Fútbol de Ecuador

Joao Rojas eligió a su equipo para el 2016 ¿Liga de Quito, Barcelona o al exterior?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo