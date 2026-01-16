Se fue Alzugaray y Liga de Quito ya tiene un nuevo refuerzo

Liga de Quito aceptó la oferta de Universitario de Perú y dejó ir a Lisandro Alzugaray pero el club se movió rápido. Horas más tarde los ‘albos’ cerraron a su nuevo refuerzo para el 2026.
Erick Mendoza ya se encuentra en Quito para firmar su contrato con Liga, el extremo figura de Delfín SC dará el salto al equipo capitalino. A mitad de temporada del año anterior también lo contactaron.
A Erick Mendoza también lo sondeó Barcelona e Independiente del Valle pero para Liga era más prioritario. Este sería el tercer equipo profesional de Mendoza en su carrera.
Tras haber estado dos años en el Imbabura SC, incluyendo la primera temporada en LigaPro en el 2024, pasó a Delfín SC dónde se consolidó como titular y ahora tendrá un reto mayor.
Mendoza anotó 8 goles y dio 2 asistencias en 26 partidos jugados en la LigaPro esta temporada, solo fue ausente por lesión. Se conoce que Delfín pedía más de medio millón por Mendoza.
Los fichajes de Liga de Quito para el 2026
Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.
Erick Mendoza – Delfín SC. Foto: IMAGO.
