Los jugadores ecuatorianos siguen en la órbita de los grandes de Europa y ahora se revela que el Atlético de Madrid se interesó en fichar a un jugador titular de la Selección de Ecuador. El equipo de la Liga de España estaría muy interesado en hacer un movimiento en el mes de enero.

Según reveló Rudy Galetti, Atlético de Madrid está siguiendo los pasos de Nilson Angulo. El extremo ecuatoriano que la rompe en el Anderlecht, se convirtió en un objetivo para el equipo del ‘Cholo’ Simeone. Y monitorean la situación de cerca en este mes.

Otros equipos de España también van por Nilson Angulo

No solo Atlético de Madrid monitorea un posible fichaje de Nilson Angulo. El delantero ecuatoriano también interesa y mucho a Real Betis y Real Sociedad. El ex jugador de Liga de Quito viene siendo muy admirado en el fútbol de España desde hace varios meses.

Nilson Angulo es titular en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

No se descarta que los equipos de la Liga de España hagan un movimiento de mercado en esta misma ventana por Nilson Angulo. Puesto que, si el extremo es titular en el Mundial de 2026, como se espera, su precio subirá considerablemente si llega lejos con Ecuador.

Los números de Nilson Angulo en esta temporada

En esta temporada, Nilson Angulo jugó un total de 26 partidos con la camiseta de Anderlecht. En los que lleva 5 goles y ha dado 8 asistencias. Este gran rendimiento, llevó al jugador ecuatoriano a ser titular en la Selección de Ecuador de cara al Mundial 2026.

Los equipos de la Premier League que quieren a Nilson Angulo

En la Premier League también quieren a Nilson Angulo. Equipos como Liverpool y Manchester United se interesaron en el jugador ecuatoriano. No obstante, las negociaciones se ven complicadas con cualquier equipo porque su club pide por él más de 25 millones de euros.

En síntesis:

Nilson Angulo es objetivo del Atlético de Madrid para un fichaje en enero de 2026 .

es objetivo del para un fichaje en de . El atacante del Anderlecht registra 5 goles y 8 asistencias en 26 partidos disputados.

registra y en disputados. El club belga solicita más de 25 millones de euros por el traspaso del ecuatoriano.

