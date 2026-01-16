Justin Lerma viajó hasta Alemania para conocer las instalaciones de lo que será el nuevo equipo del ecuatoriano en el 2026, y tras unos días, el entrenador del Borussia Dortmund habló sobre el aún canterano de Independiente del Valle mientras espera para fichar oficialmente.

”Justin Lerma… Por supuesto, un jugador que llega en verano. Creo que sería demasiado para mí entrar en detalles ahora. Los responsables están en contacto”, empezó sin entrar en análisis de lo que vio.

“Estuvo aquí recientemente, se hizo todas las pruebas necesarias y recibió información sobre lo que tiene que hacer durante los seis meses que no esté con nosotros”, detalló.

De esta forma, el cuadro alemán le puso un régimen de entrenamiento y de preparación para estos seis meses, deberá ser cumplido para que Justin Lerma esté adaptado al primer equipo.

Lerma recién se sumará al Borussia Dortmund en junio 2026, una vez que cumpla los 18 años de edad. Se conoce que Lerma dejó a Independiente del Valle cerca de 5 milloens de dólares por el 85% del pase.

Los juveniles que ha vendido IDV en los últimos años

Independiente del Valle se ha caracterizado por históricas ventas en los últimos años. El club ha vendido a Europa a figuras como Kendry Páez, Justin Lerma, Moisés Caicedo, William Pacho, entre otros, que han dejado ingresos que superan ya los 100 millones.

Justin Lerma – Borussia Dortmund 2026. Foto: BVB

