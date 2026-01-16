Joao Rojas era otro de los jugadores del primer equipo que dudaba de continuar en Barcelona para la temporada 2026. El extremo ecuatoriano tuvo sondeos de varios clubes y ya eligió dónde jugará.

Barcelona SC seguirá contando con Joao Rojas para el 2026, el jugador aceptó la palabra de la directiva sobre los valores impagos y seguirá en el club. Liga de Quito había hecho una oferta formal para sacarlo del Astillero.

Joao Rojas tiene contrato con Barcelona por tres temporadas más y lo respetará salvo una propuesta que acepten los amarillos. En el primer tramo de la pretemporada, Rojas se ausentó como forma de presionar pagos según la prensa pero esto fue descartado por el jugador.

Al igual que Octavio Rivero y Janner Corozo, Rojas podría declararse como agente libre para cambiar de equipo pero decidió continuar. Se conoce que incluso ahora usará el dorsal 10.

La etapa de Joao Rojas en Barcelona está marcada por más de 15 meses de ausencia por una lesión que se fue complicando hasta llegar a rumores de un posible retiro.

Los jugadores que se irían de Barcelona

Ignacio De Arruabarrena, José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gastón Campi, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Leonai Souza, Janner Corozo, Bruno Caicedo, Christian Solano, Eduard Bello, Braian Oyola, Octavio Rivero, serían los futbolistas que buscarían irse.

