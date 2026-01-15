William Pacho se ha convertido en uno de los mejores defensas del mundo y ahora resulta que el jugador ecuatoriano vuelve a estar en órbita del Real Madrid. El central tricolor apenas lleva 2 años en el PSG, y un movimiento de mercado podría cambiarlo todo.

Real Madrid busca un nuevo entrenador tras la salida de Xabi Alonso. Uno de los candidatos que interesa, según los últimos rumores, es Luis Enrique. El DT de PSG se metió en planes del equipo ‘Merengue’ y apuntan a que estaría muy interesado en una oferta.

Luis Enrique es de los pocos jugadores que jugó en Real Madrid y FC Barcelona, pero también podría convertirse en el primero en también dirigir a Real Madrid y FC Barcelona. El entrenador español ya ha bromeado con esta posibilidad y con la chance de realizarlo.

Por otro lado, en caso de que Luis Enrique se anime y acepte la oferta del Real Madrid, ya se especula que uno de los jugadores que se podría llevar es William Pacho. Él lo fichó para el PSG, y sabe que el ecuatoriano actualmente es uno de los mejores del mundo.

Luis Enrique fue campeón de la Champions League con el PSG. (Foto: GettyImages)

Real Madrid está muy activo en el mercado de entrenadores, ya son varios los técnicos que suenan para el club. Y asimismo, varios de estos prospectos apuntarían a llegar al Real Madrid con sus fichajes y reestructurar una plantilla que parece rota.

Los números de William Pacho en esta temporada

En lo que va de temporada, incluyendo el Mundial de Clubes, William Pacho ha jugado un total de 22 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 2 goles. El central ya lleva en cancha un total de 1.829 minutos, siendo de total confianza para Luis Enrique.

Los técnicos que suenan para Real Madrid

Ahora Real Madrid tiene a Álvaro Arbeloa como entrenador encargado, el club ha sondeado la posibilidad de contratar a entrenadores como Enzo Maresca, Luis Enrique, Jurgen Klopp, Zinedine Zidane, y otros estrategas. El nuevo técnico llegaría en junio, así como está la situación actual.

