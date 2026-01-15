Liga de Quito presentó este miércoles a sus refuerzos para la siguiente temporada, sin embargo Tiago Nunes contó que aún faltan tres fichajes. Los ‘albos’ tienen claro las posiciones a reforzar.

Los tres fichajes que faltan en Liga de Quito son un carrillero, un volante creativo y un delantero. Liga reforzaría en estas tres posiciones, a falta de definir si saldrán más jugadores.

En últimos días hay rumores de salida de Michael Estrada, Jeison Medina, Gabriel Villamil, Ricardo Adé y Alexander Domínguez. La idea principal de la directiva es no perder jugadores pero dependerá de las ofertas.

Se conoce que al menos dos de los fichajes restantes serán extranjeros, por ahora Liga tiene a Adé, Villamil, Cornejo, Alzugaray, Allala y Medina como los futbolistas extranjeros.

Tiago Nunes pidió varios fichajes este año luego de que la temporada pasada quedaron a puertas de LigaPro, Copa Ecuador y la final de Libertadores por falta de plantilla.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

