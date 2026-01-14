Radamel Falcao volvió a tener minutos con Millonarios y regresó a las canchas tras más de 6 meses de para. El delantero colombiano comenzó como suplente, pero finalmente Hernán Torres lo buscó en el segundo tiempo para que salga a la cancha.
¿Cómo recibió La Bombonera a la leyenda y ex jugador de River Plate?
Aunque es una leyenda del fútbol mundial, La Bombonera no olvidó que Radamel Falcao fue jugador de River Plate. El ‘Tigre’ salió a la cancha y de inmediato se ganó la silbada de toda la hinchada en el estadio. El jugador siguió como si nada y acabó el partido.
Radamel Falcao estuvo en cancha casi media hora y de a poco se pone a punto para jugar esta nueva temporada con Millonarios. El club ‘Embajador’ acabó esta pequeña gira contra los gigantes de Argentina con una derrota ante River y empate contra Boca.
Con el empate a 0 y sin la reglamentación para una tanda de penales, al final tanto Millonarios como Boca Juniors se terminaron coronando “campeones” de la Copa Miguel Ángel Russo. Al final, Falcao y Paredes terminaron levantando un trofeo cada uno.
¿Hasta cuándo tiene contrato Falcao con Millonarios?
ver también
Jhon Arias dejaría Wolverhampton y la Premier, por este gigante de Brasil: “Negociaciones avanzadas”
Aunque regresó para un “The Last Dance” con Millonarios, Falcao apenas tiene contrato en Colombia hasta mitad de temporada. El jugador puede conseguir un campeonato en este tiempo, pero necesita que Millonarios vuelva al mejor rendimiento.
Encuesta¿Falcao destacará en este tiempo con Millonarios?
¿Falcao destacará en este tiempo con Millonarios?
Ya votaron 0 personas
En síntesis:
- Radamel Falcao regresó a las canchas con Millonarios tras una inactividad de seis meses.
- El delantero fue abucheado en La Bombonera durante el empate 0-0 contra Boca Juniors.
- Levantó la Copa Miguel Ángel Russo y mantiene contrato en Colombia hasta mitad de año.