La Red Bull Batalla de los Gallos 2018 quedó en el recuerdo como una de las más sorpresivas en cuanto a resultados en Argentina.

Contra todo pronóstico, Stuart y Dozer se enfrentaron en la final del Luna Park resultado este último como ganador.

Si bien su suerte en la Internacional no fue la mejor, Matías Varela es considerado como uno de los raperos más importantes del país.

Muy activo en las redes sociales, el joven que fue padre recientemente se descargó contra aquellos que le hicieron bullying en su infancia.

"Cuando era chico me hacían mucho bullying me decían que era feo que era de otro país constantemente, negro, boli, peruano, me comparaban y crecí con un estima por el suelo por pensar que realmente yo nunca iba a ser bueno ni lindo para nadie", escribió en Twitter.

El tuitero @crisenberg2, fanático de River, citó el tuit y lo atacó sin sentido: "Menos mal que después creció y ganó una red bull que nadie recuerda".

menos mal que después creció y ganó una red bull que nadie recuerda https://t.co/3SCiBDVuUn — cris (@crisenberg2) January 18, 2020

Allí, Dozer hizo uso de su ingenio y le respondió pegándole donde más le duele: No pasa nada, pasaste días peores. Vos conociste la B". ¡Durísimo!

No pasa nada, pasaste días peores

Vos conociste la B — Dozer (@DozerOficial) January 18, 2020

