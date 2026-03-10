Atlético Nacional decidió renovarle el contrato al jugador que insultó a Millonarios

Atlético Nacional se empieza a recuperar del duro golpe que le dio Millonarios al haberlo eliminado en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 con dos victorias consecutivas en el fútbol de Colombia y, en una de esas decisiones que muy pocos esperaban, renovaron por tres años al jugador que insultó a ‘Millos’.

Nacional se jugaba a partido único en el estadio Atanasio Girardot la posibilidad de disputar la fase de grupos de un torneo internacional, pero cayó sorpresivamente con Millonarios, y el protagonista de esta historia se vio envuelto en una gran polémica.

Durante la derrota 1-3 ante Millonarios, una de las grandes polémicas fue el momento en el que un jugador de Atlético Nacional, supuestamente, llamó equipo chico a ‘Millos’ y el defensor Andrés Llinás lo confrontó en un picante cara a cara. Acto seguido, a este futbolista le renovaron el contrato. ¿Casualidad o causalidad?

El polémico jugador que renovó por tres años con Atlético Nacional

El cruce entre Andrés Llinás y Andrés Róman. (Foto: Captura de pantalla ESPN)

“Se firmó la renovación de Andrés Felipe Román por 3 años en Nacional. No quiere decir que se quede ese tiempo en el club. ¡Tiene mercado!”, informó la periodista Pilar Velásquez, del canal Win Sports. El lateral derecho de 30 años ya suma seis títulos coon el equipo ‘Verdolaga’.

¿Cuándo se vuelven a enfrentar Atlético Nacional y Millonarios?

Luego de aquel picante partido en la fase previa de la Copa Sudamericana, Atlético Nacional se volverá a enfrentar a Millonarios cuando visite el estadio El Campín, de Bogotá, el martes 17 de marzo a las 8:30 P.M. por la fecha 12 de la Liga Colombiana I-2026.

