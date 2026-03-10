Botafogo vs. Barcelona: La fortuna que ganó por meterse en grupos de Copa Libertadores

Barcelona demostró que está para pelear la Copa Libertadores tras meterse a la fase de grupos con victorias de visitante ante Argentinos Jrs. y Botafogo, y esto viene con una fortuna incluida. Los amarillos se aseguraron una fortuna por seguir en carrera en el torneo continental.

Barcelona acaba de ganar tres millones de dólares por meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores correspondiente al premio que paga CONMEBOL. Así mismo, los amarillos tienen la posibilidad de sumar 300 mil dólares por cada triunfo que ganen.

Los amarillos no eran los favoritos luego del gran año que hizo Argentinos Jrs. en Argentina y el poderío de Botafogo de Brasil, sin embargo ganaron sus dos partidos de visita y empataron de locales.

Para esta parte del torneo, los ecuatorianos ya habían sumado cerca de 700 mil dólares por su participación en la fase previa. Con esto son casi cuatro millones como mínimo que ganarán en la Copa.

Ahora resta esperar el sorteo de la fase de grupos para conocer los rivales, aunque ya tienen los detalles de contra quiénes podrían enfrentarse, incluido los equipos ecuatorianos.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

¿Dónde ver a Barcelona en la Copa Libertadores?

Barcelona jugará la Copa Libertadores y sus partidos los puedes seguir por ESPN a través de Disney+.

