Video: Fantino explotó contra los políticos que usaron máscaras para médicos

En Tucumán, los legisladores se hicieron famosos de la peor manera: por un escándalo en la última sesión que tuvieron.

La ONG "Cuarentena Solidaria Tucamana" denunció que los políticas estaban usando "máscaras solidarias" que debían haber llegado a médicos y trabajadores de la salud.

La noticia repercutió en todo el país y llegó a oídos de Alejandro Fantino, quien demostró toda su indignación en el último programa de América TV que hizo.

"Me genera un fastidio, que después me tiene así todo el día. Esta mañana venía bien y entre tantas cosas que uno encuentra, me encuentro con que en Tucumán los legisladores usaron unas máscaras que les habían donado a un hospital", empezó.

Además, agregó: "Vos, legislador, ¿no tenés un parámetro ético? ¿Algún tipo de conexión con la moral? Si a vos te dan una máscara médica y te la ponés como si te estuviesen prestando el casco de Iron Man para una fiesta de quince, no sé si estás moralmente en condiciones de representarme".

Por último, finalizó: "Me indignó. Me volvió loco. Me hubiese gustado arrancar con una sonrisa hoy, pero estos enmascarados me volvieron loco".

