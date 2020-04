Video: Jorge Rial se enojó con un móvil y cortó la nota

Son varios los programas televisiones que debido a la cuarentena están saliendo los conductores, panelistas y periodistas desde sus casas.

Sin embargo, hay otros que no, pero siempre cumpliendo con los requisitos de salubridad para cortar con la ola de contagios del coronavirus.

Este jueves, Jorge Rial estaba llevando a cabo una nota como conductor de Intrusos y no tuvo problemas en cortar una nota.

¿Por qué? Se trataba de un móvil que estaban haciendo desde una entrevista a un trabajador de la salud.

"Chicos, hagamos una cosa, paren, paren... Vamos a ordenarnos porque así no podemos salir. Primero, no sigamos haciendo notas con 'cucaracha'. En este momento no tenemos que hacer acercamiento... Paremos con eso", argumentó.

Más claro imposible.

+ El video:

