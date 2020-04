Video: Lo Celso metió filtro de playa en plena videollamada de entrenamiento con el Tottenham

En pos de preservar la salud de sus deportistas, la Premier League, a raíz de la expansión del coronavirus en el territorio, tomó la decisión de cesar sus actividades hasta nuevo aviso y noticias más positivas.

En consecuencia, las instituciones de Inglaterra tuvieron que adaptar sus esquemas de trabajo y vincular los mismos a conferencias a través de los dispositivos electrónicos de los futbolistas.

�� Mientras vos no te animás a usar la cámara para las clases virtuales, Lo Celso mete filtros de playa mientras practica con el Cuerpo Técnico del Tottenham ��pic.twitter.com/Zdutu9YuD0 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 19, 2020

Pese a que los ánimos no son los mejores y los incentivos a ejercitarse en su hogar no son los más movilizantes, muchos jugadores optaron por ponerle buena cara a un momento más que particular que vive el planeta.

Giovani Lo Celso, por ejemplo, en una de sus últimas sesiones con parte del Cuerpo Técnico del Tottenham, optó por trabajar con un filtro de playa. Luego de colocarlo y generar un sinfín de risas en la videollamada, uno de los integrantes del staff de José Mourinho, tentado, consultó: "Gio, no hay viento en esa playa, ¿verdad?".

Simulando una fuerte sensación de calor dado el escenario en el que se estaba ejercitando, el argentino se quitó la remera y posó para la cámara. "Gio, tienes que comprarte unas gafitas de sol", aseguró el mismo empleado de los Spurs que le había preguntado por el viento.

¡Al mal tiempo, buena cara!



