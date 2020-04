Volvió de EE.UU con coronavirus, no respetó la cuarentena y contagió a su abuelo, que hoy falleció

La indignación es total. Todo comenzó el 13 de marzo pasado, cuando Eric Toledo regresó de Estados Unidos. En ese entonces, vale recordar, el coronavirus ya había sido declarado como una pandemia mundial y de a poco, se comenzaban a tomar recaudos extremos en todos los países del mundo. En Argentina, ya recomendaban que aquellos que volvían de viaje se queden en sus casas, aislados de todos, por las dudas. Pero claro, algunos no consideraron respetarlo, entre ellos el protagonista de esta historia que tuvo un trágico final para él y su familia.

El joven, al no tener ningún síntoma, decidió asistir un día más tarde a un cumpleaños de 15 con más de 100 invitados, más allá de haber regresado de un lugar ya declarado de riesgo. Casi una semana después, de urgencia, ingresó a terapia intensiva de un centro de salud ya que se le registró una infección respiratoria aguda grave. El protocolo fue aplicado y el test dio positivo. Es decir que Eric Toledo tenía coronavirus. Recibió el alta y quedó con arresto domiciliario en Palermo, barrio en el que vive más allá de que esté registrado en Moreno.

El operativo fue total buscando a todos aquellos que asistieron a la fiesta, para hacer los chequeos correspondientes y ver cuántos de ellos fueron infectados por este hecho de irresponsabilidad. 15 fueron las personas registradas con dicha enfermedad, siendo inmediatamente Moreno el distrito con más cantidad de habitantes con Covid-19 en su cuerpo en la provincia de Buenos Aires hasta el momento. Entre ellos había, por ejemplo, una muchacha que trabaja en la fábrica de Mercedes Benz en Virrey del Pino, la cual debió ser sometida a investigación epidemiológica.

"Eric Toledo":

Porque informan que regresó de Estados Unidos infectado de coronavirus y asistió a una fiesta donde contagió a 15 personas, de las cuales una era su abuelo que hoy falleciópic.twitter.com/KQQ6ny1kNa — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 1, 2020 La irresponsabilidad social de Eric Toledo que volvió de Estados Unidos, no hizo cuarentena y fue a una fiesta de 15 en Moreno, terminó con 15 contagiados de Covid 19, entre ellos, el abuelo de él y de la cumpleañera. El hombre de 71 años, murió hoy. pic.twitter.com/naawnkdbCK — Mauro Szeta (@mauroszeta) April 1, 2020 Ya hay un muerto por Covid 19 que se contagió en una fiesta de 15 en Moreno a la que concurrió el joven Eric Toledo, quien había llegado de EE.UU y fue al salón a pesar que debía aislarse. El tenia coronavirus y contagió a 15 personas. pic.twitter.com/OoeQszVT1m — Mauro Szeta (@mauroszeta) April 1, 2020

Pero lo más triste de todo es que Toledo también contagió a su abuelo, un hombre de 71 años que falleció en las últimas horas en un sanatorio privado de esa misma localidad, convirtiéndose en la víctima 28 del país por esta causa. El 22 de marzo habrían comenzado los síntomas en esta persona, que fue internada y luego de luchar contra el coronavirus 8 días, dijo basta. Sus antecedentes de diabetes e hipertensión lo convertían en un paciente de alto riesgo, todo sumado a su edad que ya de por sí lo metía dentro del grupo de los más propensos a ser víctimas.

La moraleja está clara. No es muy difícil el mensaje a tener en claro. La única solución a todo esto es quedarse en casa. Sin contacto con nadie, solo saliendo a comprar lo esencial. Sino, una experiencia como esta puede traumarte de por vida. Solo por ir a una fiesta, por no perderse un evento, por no tomarse enserio lo que está pasando, todo terminó de la peor manera. En el mundo cada vez hay más casos y mueren más personas. Tenemos la suerte de haber podido actuar en base a lo que sucedió en Europa, y por eso hay que aprovechar esta oportunidad.

Lee También