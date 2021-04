Elecciones presidenciales Ecuador 2021: Ver Aquí cómo y cuándo votar por tu candidato en USA

Elecciones Ecuador 2021 | Los ciudadanos ecuatorianos que viven fuera y dentro del país nuevamente deben asistir el domingo 11 de abril a las urnas para decidir a quién elegir entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso como presidente de la República en esta segunda vuelta para el próximo mandato. Aquí te brindamos cuándo, cómo y dónde votar desde Estados Unidos.

Cuándo se celebrarán las elecciones presidenciales Ecuador 2021

Las elecciones 2021 por segunda vuelta para los ciudadanos ecuatorianos se realizará este domingo 11 de abril siguiendo todas las indicaciones sanitarias ordenadas por las autoridades estadounidenses por la pandemia de COVID-19. Cabe resaltar que la votación no es obligatoria como para los ciudadanos que radican en Ecuador.

Cómo votar en New Jersey, Florida, Nueva York y otras zonas de USA

Los ecuatorianos que viven en California podrán votar en Los Ángeles y San Francisco. Asimismo lso estados de New Jersey, Nueva York, Long Island, Minneapolis, Miami, Orlando, Chicago, Houston, New Orleans, Washington D.C., Atlanta, Charlotte y Phoenix, entre otras también se hallan los lugares de votación, si no conoces donde vas a votar, puedes ingresar a este link para conocer dónde vas a votar.

Dónde votar en Los Ángeles para las elecciones presidenciales de Ecuador 2021

Lugar: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Dirección: 10740 Ohio Ave, Los Ángeles

Dónde votar en San Francisco para las elecciones presidenciales de Ecuador 2021

Lugar: South San Francisco Conference Center

Dirección: 255 South Airport Blvd, South San Francisco.

Requisitos para participar en elecciones presidenciales segunda vuelta si estoy en USA

Ser mayor de 18 años y menor de 65 años.

Tener entre 16 y 18 años (voto facultativo).

Acudir con mascarilla.

Respetar el distanciamiento social de 2 metros.

Hasta que hora puedo ir a votar en presidenciales en Ecuador si vivo en USA

Las Elecciones 2021 se realizarán este domingo 11 de abril desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, siguiendo todas las normas sanitarias dictadas por las autoridades estadounidense por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, pueden surgir modificaciones de acuerdo a las autoridades locales.

