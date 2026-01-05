Fabio Capello es uno de los entrenadores más queridos por los aficionados del Real Madrid, puesto que bajo su dirección el Merengue sumó los títulos de LaLiga 1996/1997 y 2006/2007. No obstante, su opinión respecto al eterno debate sobre quién o quiénes son los mejores futbolistas de la historia, no le caerá nada bien a los aficionados del equipo de la capital española.

Es que en una entrevista con el Diario Marca, el también exentrenador del AC Milan, Juventus, Roma, Selección de Inglaterra y Selección de Rusia, entre otros, elaboró su top tres de los jugadores que están en la cima del universo fútbol, lugar del que excluyó al ídolo de la Casa Blanca y actual delantero del Al Nassr, Cristiano Ronaldo.

”Tuve la suerte de jugar un partido con la selección italiana contra la selección rusa en el que jugó Pelé, fue uno de sus últimos partidos. Maradona también lo cuento, claro”, comenzó diciendo Fabio Capello, que en su vitrina ostenta principalmente la UEFA Champions League que alzó como estratega del Milan en la temporada 1993/1994.

Asimismo, no solo que dejó afuera a Cristiano Ronaldo, sino que sumó al brasileño y al argentino a otro albiceleste: Lionel Messi. ”Estos son los tres que han tenido algo diferente, son genios del fútbol porque hacían cosas que tú ni siquiera las pensabas. Encontrar estos jugadores es algo único”, concluyó.

Por otro lado, cuando le consultaron por el mejor futbolista que dirigió, ahí sí se inclinó por uno al que se lo relaciona mayormente con el Real Madrid: ”Ronaldo, el brasileño. Y después de él, Van Basten, cerca. Cuando yo entrené a Ronaldo no tenía lesiones, pero tampoco tenía ganas. No le gustaba bajar de peso, le gustaba la vida… Y lo eché del Madrid. Pero si me preguntas quién fue el mejor, es fácil: Ronaldo, con diferencia”.

El análisis de Fabio Capello sobre el proceso de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

”Siempre digo que hay que hacer el vino con la uva que tienes. Si quieres hacer champán, pero no tienes uva de champán, no vas a hacer champán… Cuando uno llega a un sitio nuevo tiene que conocer dónde va a trabajar”, apuntó en primera instancia Fabio Capello respecto a los primeros meses de Xabi Alonso al mando del primer equipo del Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

ver también La figura que recuperó España en el inicio del 2026 para la Finalissima vs. Argentina

ver también El primer gran desafío de Cristiano Ronaldo en 2026

Y añadió: ”Conoce al club, pero lo conoce como jugador, que no es lo mismo que como entrenador. Como jugador lo más importante es entrenar, llevar una vida de atleta y, el día de partido, a jugar. Como entrenador hay que pensar mucho, tienes 25 jugadores y debes ver dónde colocarlos para que den el mejor rendimiento”.

En síntesis

Fabio Capello incluyó a Messi, Pelé y Maradona en su top 3 histórico.

Cristiano Ronaldo fue excluido por el italiano de la lista de genios del fútbol.

Ronaldo Nazário fue elegido por el técnico como el mejor futbolista que dirigió.