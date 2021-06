Ver desde USA | Elecciones Perú 2021 Segunda Vuelta: Pedro Castillo 47,1% y Keiko 52,9% según la ONPE al 42% de votos

Elecciones Perú 2021 en USA | Este domingo 6 de julio, nuevamente los peruanos, estén en el país o fuera, deberán decidir a quién elegir como presidente de la República para los próximos cinco años en esta segunda vuelta. Aquí te brindamos cuándo, cómo y dónde votar desde Estados Unidos.

Las autoridades peruanas, en un trabajo coordinado entre los consulados, la ONPE y el JNE, han logrado ubicar 23 locales de votación en total entre los 17 estados de USA y uno en Puerto Rico, ya que el país con la mayor cantidad de peruano esta en Estados Unidos. Según la ONPE, tras contabilizar los resultados de la primera vuelta, en USA hay un total de 309.602 electores hábiles.

Elecciones 2021 segunda vuelta EN VIVO incidencias

Cuándo se celebrarán las elecciones presidenciales Perú segunda vuelta 2021

Las Elecciones 2021 de la segunda vuelta se realizará este domingo 6 de junio desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde siguiendo todas las normas sanitarias dictadas por las autoridades estadounidense por la pandemia de COVID-19.

Cómo votar en New Jersey, Florida, Nueva York y otras zonas de USA

Para conocer tu lugar de votación, consulta en el link de la ONPE sobre la ubicación de la Oficina Consular, estadio o Embajada te toca votar así como el número de mesa y si fuiste elegido como miembro de mesa o suplente. Aqui te brindamos las direcciones de los lugares de votación por cada estado:

Dónde votar en ATLANTA, GEORGIA para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

LATIN AMERICAN ASSOCIATION

2750 Buford Hwy NE, Atlanta, GA 30324

Dónde votar en BOSTON, MASSACHUSETTS para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

SAINT ANTHONY OF PADUA PARISH

12 Properzi Way, Somerville, Massachusetts, 02143

Dónde votar en CHARLOTTE, CAROLINA DEL NORTE para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

EMBASSY SUITES BY HILTON CHARLOTTE

4800 South Tryon Street, Charlotte, NC 28217

Dónde votar en CHICAGO, ILLINOIS para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

The Congress Plaza Hotel & Convention Center

520 South Michigan Avenue Chicago, IL 60605

Dónde votar en DALLAS para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

DALLAS COLLEGE BROOKHAVEN

3939 Valley View Ln, Farmers Branch, TX 75244

Dónde votar en DENVER – AURORA - COLORADO para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

Radisson Hotel Denver - Aurora

3155 S Vaughn Way, Aurora, CO 80014

Dónde votar en HARTFORD, CONNECTICUT para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

Howell Cheney Technical High School

791 Middle Turnpike W, Manchester, CT 06040

Dónde votar en HOUSTON, TEXAS para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

KEPPEL BUILDING

5177 Richmond Ave, Piso 2, Houston, TX 77056

Dónde votar en LOS ANGELES, CALIFORNIA para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

SANTA ANITA PARK CONVENTION CENTER

LOTE B - GATE 3

Santa Anita Park Lote B, Gate 3 Arcadia CA 91007

Dónde votar en MIAMI, FLORIDA para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

Miami Beach Convention Center

1901 Convention Center Dr, Miami Beach, FL 33139

Para los peruanos en Miami que van a votar recuerden que el uso de la mascarilla será obligatorio y si no cuentan con ello, no podrán acceder a su derecho al voto.

Dónde votar en NEW YORK, NY para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

Venue NYC

345 Butler Street, Brooklyn, 11217

Dónde votar en NUEVA ORLEANS, LOUISIANA para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

Centro de Negocios Propeller

4035 Washington Ave, New Orleans LA, 70125

Dónde votar en OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

CARIDADES CATOLICAS

1232 N Classen Blvd., Oklahoma City, OK 73106

Dónde votar en PHOENIX, ARIZONA para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

CONSULADO HONORARIO DEL PERÚ EN PHOENIX

6242 E Arbor Avenue, Meza, Arizona AR85206

Dónde votar en SALT LAKE CITY, UTAH para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

HOTEL SHERATON

150 West 500 South, Salt Lake City, 84101

Dónde votar en SAN ANTONIO, TEXAS para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

MALL WONDER OF THE AMERICAS, SUITE A42, PRIMER PISO

4522 Fredericksburg Rd, San Antonio, TX 78201

Dónde votar en SAN DIEGO, CALIFORNIA para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

LCT Bayside Pavilion

640 Marina Pkwy, Chula Vista, CA 91910

Dónde votar en SAN FRANCISCO, CALIFORNIA para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

BILL GRAHAM CIVIC AUDITORIUM

99 Grove Street, San Francisco, CA, 94102

Dónde votar en SAN JUAN, PUERTO RICO para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

SEDE DE LA GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

100 Calle General Esteves San Juan, Puerto Rico 00902

Dónde votar en SECAUCUS, NEW JERSEY para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

MEADOWLANDS EXPOSITION CENTER

355 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey, 07094.

Dónde votar en SEATTLE, WASHINGTON para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

ST JOHN'S CHURCH - EAGAN HALL

120 N 79th St, Seattle, WA 98103

Dónde votar en TAMPA, FLORIDA para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

Tampa Convention Center

333 S Franklin St, Tampa, FL 33602

Dónde votar en WASHINGTON DC para las elecciones presidenciales de Perú 2021

8:00 AM 4:00 PM

LUGAR DE VOTACIÓN:

FEDEX FIELD

1600 Fedex Way, Landover, Maryland 20785

Requisitos para participar en elecciones segunda vuelta Perú 2021 si estoy en USA

Los requisitos para votar en las elecciones presidenciales Perú 2021 son los siguientes:

DNI

Ser mayor de edad o un menor de edad emancipado (por estar casado o tener una profesión). Si cumpliste 18 años el día de la elección, también estás obligado a votar. En el caso de los mayores de 70 años, el voto es facultativo.

No estar cumpliendo pena privativa de libertad y si la tuviste, habérsela comunicado a Reniec oportunamente.

Hasta que hora puedo ir a votar en las elecciones de segunda vuelta en Perú si vivo en USA

Las Elecciones Segunda Vuelta Perú 2021 se realizarán este domingo 6 de junio desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, siguiendo todas las normas sanitarias dictadas por las autoridades estadounidense por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, pueden surgir modificaciones de acuerdo a las autoridades locales.

