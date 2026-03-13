Independiente del Valle se llevará a arquero del Astillero si le cumplen esta condición

Parece que Independiente del Valle no irá al mercado de fichajes por un arquero, si no por dos. Uno de los experimentados de LigaPro fue contactado por el campeón ecuatoriano.

Según la periodista Didi Gomez, Independiente del Valle contactó a Pedro Ortiz de Emelec. El guardameta está abierto al traspaso pero con un contrato de largo plazo.

Pedro Ortiz habría pedido un contrato de tres temporadas para fichar por Independiente. El club negriazul no ha respondido a la oferta.

Es el tercer arquero que cuentan que ha sido sondeado por Independiente, con esto se suma a Javier Burrai y a Aldair Quintana como los jugadores que entraron en planes.

Lo llamativo es que los campeones ecuatorianos perdieron a Guido Villar por una lesión de largo plazo, mientras que Eduardo Bores se recuperará en poco tiempo. Aún así han contactado a varios guardametas titulares y suplentes.

Los fichajes de Independiente del Valle para el 2026

Carlos González, Djorkaeff Reasco, Juan Viacava, Daykol Romero, Jhon Espinoza y Matías Perelló son los nuevos jugadores de Independiente del Valle para el 2026, ahora se suman Pérez y Muñoz.

Publicidad

Publicidad

ver también Hernán Galíndez brilla en Argentina y ya lo ponen en un grande de LigaPro

Pedro Ortiz fue seleccionado de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen