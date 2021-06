VER EN USA | New York City FC vs. Atlanta United EN VIVO: Pronósticos, fecha y dónde ver partido por MLS 2021

New York City FC vs. Atlanta United EN VIVO ONLINE: Este 23 de junio, ambas escuadras se verán las caras en el partido de la Major League Soccer Cup (MLS) 2021 desde el Red Bull Arena (Harrison, New Jersey). El encuentro será transmitido en directo por ESPN para Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

En la tabla de la Conferencia Este, New York City FC que se encuentra en el sétimo puesto con once puntos que le asegura su lugar dentro de quienes pasan a las eliminatorias, pero no puede cantar victoria ya que necesita sumar más puntos para afianzar su pase. Por su parte, Atlanta United se ubica dos lugares más abajo con la misma cantidad de puntos que su rival, lo cual lo lleva a estar presionado para ganar este encuentro y subir en la tabla.

Ambas escuadras ya se enfrentaron cinco veces en este torneo y en conteo quedaron en que NYC FC solo obtuvo una victoria frente a los tres triunfos que logró obtener Atlanta United, mientras que un encuentro lograron empatar. Ello pone en jaque al actual equipo local puesto que no ha logrado ganar la MLS Cup desde que se fundó hace ocho años mientras Atlanta logró llevarse la copa luego de derrotar a Portland Timbers 2-0 en la Major League Soccer Cup 2018.

Cuándo y a qué hora juega New York City FC vs. Atlanta United EN VIVO en USA

New York City FC vs. Atlanta United EN VIVO estará cara a cara este 23 de junio a las 19:30 hs (PT) / 22:30 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Día: 23 de junio

Lugar: Red Bull Arena

Horario por país New York City FC vs. Atlanta United

Estados Unidos: 16:30 hs (PT) / 19:30 hs (ET)

Perú: 18:30 hs

México: 18:30 hs

Colombia: 18:30 hs

Argentina: 20:30 hs

Chile: 20:30 hs

Ecuador: 18:30 hs

Dónde ver New York City FC vs. San Jose Earthquake en EE.UU.

Estados Unidos: Bally Sports South, YES App, ESPN+, Bally Sports Southeast

México: ESPN Play

Perú: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

New York City FC vs. Atlanta United pronósticos en USA:

Para el portal de apuestas de FanDuel, New York City FC es la escuadra con mayor probabilidades de triunfar en esta semana de la MLS y tiene una cuota de -160 mientras que Atlanta United se calcula una cuota de +420. Un empate resultaría en +320.

Resultados Cuota New York City FC -195 Empate +320 Atlanta United +420

*Cuotas cortesía de FanDuel.

