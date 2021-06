VER EN USA | HOY Venezuela vs. Ecuador EN VIVO: Pronósticos, cuándo y dónde ver partido por Copa América 2021

Venezuela vs. Ecuador EN VIVO ONLINE: Este 20 de junio se medirán en el partido por la fecha 3 del grupo A de la Copa América 2021 desde el Olímpico Nilton Santos. Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

La selección de Venezuela tiene la llama encendida en este encuentro dado que ha logrado recuperar a varios de sus jugadores que estaban en su ofensiva tras las bajas por un brote de covid-19 y lesiones, dejando fuera a sus grandes jugadores como Salomón Rondón,Yeferson Soteldo y Darwin Machís. Yangel Herrera también regresa al ruedo de la Copa América tras recuperarse de una "fractura mínima" de la tibia derecha ocurrida en el partido con Colombia.

Por otro lado, Ecuador llega a esta jornada 3 del torneo luego de un merecido descanso ya que no jugó en la segunda jornada. Sin embargo, ello fue aprovechado por el técnico argentino Gustavo Alfaro ya que con este tiempo pudo escoger bien a su once ideal, corregir los errores de su defensa y ofensiva, en este último enfocandose en sus volantes.

Cuándo y a qué hora juega Venezuela vs. Ecuador EN VIVO en USA

Venezuela vs. Ecuador EN VIVO chocarán este 20 de junio a las 14:00 hs (PT) / 17:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Olímpico Nilton Santos.

Día: 20 de junio

Lugar: Olímpico Nilton Santos

Horario por país Venezuela vs. Ecuador

Estados Unidos: 14:00 hs (PT) / 17:00 hs (ET)

México: 16:00 hs

Venezuela: 16:00 hs

Ecuador: 16:00 hs

Argentina: 16:00 hs

Bolivia: 17:00 hs

Venezuela: 18:00 hs

Argentina: 18:00 hs

Dónde ver Venezuela vs. Ecuador en EE.UU.

Estados Unidos: FOX Deportes, Fox Sports 1, FOX Sports App, Foxsports.com

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Sports Web, FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports App

Canadá: TSN App, TSN3, Univision Canada, RDS, RDS App, TSN.ca

Ecuador: Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, 13.cl, DIRECTV Play Deportes, Canal 13, DIRECTV Sports Ecuador

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, Fanatiz Mexico

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Reino Unido: BBC Red Button, BBC iPlayer, BBC Sport Web

Venezuela vs. Ecuador pronósticos en USA:

Ecuador fue escogido como el equipo favorito de la casa de apuesta de FanDuel para ganar este partido. Venezuela, por su parte, registra un monto de +450 en la tabla de apuestas. Cifra que lo aleja de las estimaciones de triunfo para este encuentro.

Resultados Cuota Venezuela +450 Empate +240 Ecuador -155

*Cuotas cortesía de FanDuel

