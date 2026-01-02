Pervis Estupiñán regresó a la titularidad con el AC Milan por unas lesiones de sus compañeros, y aunque jugó casi todo el partido, otra vez recibió críticas por su rendimiento. El lateral ecuatoriano cambiaría de equipo tras apenas un semestre.

Diario As de España insiste que Pervis Estupiñán tendrá nuevo equipo en esta ventana de transferencias. Sus destinos más probables son un regreso a la Premier League o a la Liga española.

Hace pocas semanas trascendió que el Fenerbahce turco también está pendiente si otra vez el defensor está en el mercado. El Milan pagó cerca de 15 millones de euros por su traspaso.

El seleccionado ecuatoriano costaría un valor similar para cambiar de club, con un salario cercano a los 3 millones de euros al año. La prioridad de Pervis es encontrar un club con minutos para llegar con rodaje al Mundial 2026 con la Selección de Ecuador.

Los números de Pervis Estupiñán en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de AC Milan, Pervis Estupiñán lleva 11 partidos con el gigante italiano. En los cuales no ha marcado ni 1 solo gol y solo ha dado 1 asistencia. En cancha lleva poco más de 700 minutos, siendo números muy bajos para un lateral.

Pervis Estupiñán – AC Milan

Publicidad

Publicidad

ver también Barcelona va por un extremo y delantero extranjero ¿reemplazo de Janner o de Rivero?

En resumen