Este sábado 3 de enero de 2026 se reveló que Liga de Quito está muy cerca de fichar a un defensa que ya pasó por la LigaPro y que antes supo ser campeón con Independiente del Valle. Liga quiere a un nuevo defensor que le ayude a competir de nuevo por el campeonato ecuatoriano.

De acuerdo a la revelación de César Luis Merlo, Liga de Quito tiene negociaciones avanzadas con Luis Segovia para que sea su nuevo defensor. El ex jugador de Independiente del Valle lleva algunos años jugando en Brasil y ahora finalmente se dio la oportunidad de regresar a Ecuador.

Liga viene buscando un nuevo defensor desde hace varios meses, ya que en esta temporada se mostró corto de plantilla con solo Adé, Allala y Mina. Luis Segovia interesa como su nuevo defensor y serían horas claves para poder cerrar el fichaje.

En su paso por Independiente del Valle, Luis Segovia se convirtió en campeón de la Copa Sudamericana y de la LigaPro. El central ecuatoriano fue convocado a la Selección de Ecuador en su mejor momento, y ahora buscará regresar a ese nivel para 2026.

Luis Segovia ganó la Copa Sudamericana con IDV. (Foto: GettyImages)

Otro defensa que se metió en planes de Liga de Quito es Luis Fernando León. Sin embargo, el central de Emelec aún aparece lejos de la posibilidad de fichar por LDU para la siguiente temporada. De ahí que, LDU se lanzara de lleno por Luis Segovia.

Los números de Luis Segovia en la última temporada

En la última temporada en CRB, Luis Segovia jugó un total de 33 partidos. El ecuatoriano encontró una regularidad que lo llevó a tener 2.418 minutos en cancha en el último año. Marcando 1 gol y dando 1 asistencia. Tiene 28 años y un valor de mercado de 1 millón de euros.

